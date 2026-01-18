印尼小飛機失聯11人下落不明 搜救人員找到疑似機體殘骸

印尼一架載有11人的小飛機驚傳在蘇拉威西島山區附近飛行時，因天候不佳而失聯。當局派出搜救人員前往搜尋，在一片林地中發現了疑似失聯飛機的殘骸，然而機上人員仍下落不明。

搜救人員發現疑似失聯飛機的殘骸。（圖／美聯社）

據外媒報導，印尼海洋事務和漁業部的一架ATR 42-500型渦輪螺旋槳飛機，16日出執執行一項空中海上監視任務，原計劃從印尼主島爪哇島的日惹飛往南蘇拉威西省首府望加錫，但在蘇拉威西島山區附近突然從雷達上消失，當時機上載有8名機組人員和3名乘客。

當局在接獲消息後，派出聯合搜救隊前往搜尋。望加錫搜救辦公室負責人安瓦爾表示，17日上午，一架空軍直升機在布魯薩朗山山坡的一片林地中發現了一扇疑似小型飛機舷窗的物體；地面救援人員隨後在陡峭的北坡上找到了與飛機主體和尾翼相符的較大碎片。

搜救人員前往飛機殘骸處進行搜尋。（圖／美聯社）

安瓦爾說：「發現飛機主體殘骸讓我們大大縮小了搜索範圍，並提供了關鍵線索。我們的聯合搜救隊目前正集中精力搜尋遇難者，特別是那些可能還活著的人。」

南蘇拉威西省哈桑努丁軍事指揮官納沃科少將表示，儘管強風、濃霧和陡峭崎嶇的地形延緩了搜尋進度，但地面和空中救援隊17日仍在繼續向飛機殘骸地點推進。

印尼有1萬7千多個島嶼，交通上嚴重依賴航空運輸和渡輪。然而近年來卻飽受交通事故困擾，從飛機和巴士墜毀到渡輪沉沒，讓外界質疑印尼的交通運輸安全性。

