印尼山崩增至18死、數十人仍失蹤 受困者被埋8米深土堆

印尼當局今（17）日指出，中爪哇省（Central Java）2地上週因暴雨引發山崩災害，已造成至少18人死亡、另有數十人仍失蹤。搜救行動持續進行中。

11月13日芝拉扎一個村莊發生山崩，救援人員在搜尋倖存者。（圖／美聯社）

根據《路透社》等外媒，印尼災害管理機構表示，13日發生在芝拉扎（Cilacap）地區的山崩導致芝本英村（Cibeunying）的十幾棟房屋遭掩埋。受困者被埋在3至8公尺深的土堆下，使搜救工作面臨巨大挑戰。

搜救行動進入第5天，當地搜救機構負責人阿布杜拉（Muhammad Abdullah）表示，芝拉扎的山崩已造成至少16人死亡，另有7人下落不明。當地媒體《KompasTV》播出的畫面顯示，救難人員已在芝拉扎部署挖土機清理現場土石。

另一起山崩則是15日發生在爪哇島中部的班賈內加拉（Banjarnegara）地區，造成2人死亡，另有27人疑被掩埋在土石之下失蹤。當地約有30間房屋以及多處農田遭到損毀。

該國氣象單位指出，印尼的雨季從9月開始，預計將持續至明年4月，帶來極高的極端降雨和洪水風險。

