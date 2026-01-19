印尼巡邏機神秘失聯後墜毀！在濃霧山區中尋獲殘骸 發現1具遺體

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

印尼一架執行漁業巡邏任務的飛機不明原因失聯後墜毀。印尼當局昨（18）日表示，已在南蘇拉威西省（South Sulawesi province）一處濃霧籠罩的山坡上，尋獲失蹤飛機的殘骸，並在附近發現1具遺體，搜救行動仍持續進行中。

印尼一架於周六執行漁業巡邏任務的飛機不明原因墜毀，目前已尋獲飛機殘骸及1具乘客遺體。（圖/美聯社）

根據《路透社》報導，失事的是一架ATR 42-500螺旋槳飛機，隸屬印尼航空運輸公司（aviation group Indonesia Air Transport）。該機於當地時間週六下午1時30分左右，在南蘇拉威西省馬羅斯縣（Maros region）附近失聯，機上共10人，包括7名機組人員及3名乘客，3名乘客皆為印尼海洋與漁業部（MinistryofMarineAffairsandFisheries）人員，當時正執行官方巡邏任務。

搜救人員於週日清晨在馬羅斯縣布盧薩朗山（Mount Bulusaraung）多處發現飛機殘骸。搜救指揮官安華（Muhammad Arif Anwar）指出，搜救隊於上午7時46分起陸續定位殘骸位置，並於當天下午確認1名乘客罹難，目前已動員約1,200人力，全力搜尋其餘失聯人員。

印尼國家飛航安全委員會（National Transportation Safety Committee）初步研判，飛機可能是在可操控狀態下撞擊山坡，屬於「可控飛行撞地」（Controlled FlightIntoTerrain,CFIT），詳細事故原因仍待進一步調查。印尼航空運輸公司則表示，該架飛機於前一日曾出現技術問題，但已完成修復與測試，並從雅加達哈利姆機場（HalimPerdanakusumaAirport,Jakarta）飛往三寶壟（Semarang）及日惹市（Yogyakarta）途中均未出現異常。

這起事故也是印尼10多年來首起ATR42機型的致命空難。2015年，一架ATR42-300曾在巴布亞省（Papua）撞上山區，造成機上54人全數罹難。

