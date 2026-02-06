印尼巨型天坑 亞齊省地陷危機

地表上出現一處深達百公尺的巨大黑洞，正在無情地吞噬農地。印尼亞齊省發生了嚴重的地陷危機，一處深達百公尺的巨型天坑，正以每年數千平方公尺的速度持續擴張，甚至連負擔輸電的高壓電塔都差點沒入深淵。

巨大深坑彷彿在大地撕開一道傷口，吞噬農田、摧毀農民心血。農民 ：「我的土地已經受影響 ，但當時地陷還離得很遠，過去一個月 情況變得嚴重了，受影響的面積約半公頃。」

位於印尼亞齊省中部的這個天坑，深度已達 100 公尺，且還在持續擴張。5年前面積約 2.7 萬平方公尺，如今已擴張到 3 萬平方公尺。即便心中恐懼，但為了家計，農民只能在距離懸崖邊，僅剩幾公尺的危險地帶，與時間賽跑、搶收作物。農民 ：「我們希望政府能協助提供，新的土地種植辣椒，因為地裂離這裡只有幾公尺，明年我們將無法再在這裡耕種。」

除了農地受損，當地的基礎設施也面臨崩潰。國家電力公司工作人員 阿卜杜勒拉赫曼：「地陷每天都在擴大，威脅到76號高壓電塔，它負責將電力從比倫，輸送到中央亞齊，為了避免地陷影響76號電塔，我們在將導線移到臨時電塔後，也進行了拆除作業。」

根據地質局調查，這裡屬於火山岩結構，一旦遇水就極易滑動。雖然早在 2000 年代初期就偵測到跡象，但近年來的擴張速度讓當局極為憂心。目前地層下陷的威脅仍持續籠罩，如何在自然災害與災民生計之間取得平衡，已成為當地政府最迫切的難題。

