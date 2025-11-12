印尼已故獨裁者蘇哈托 追封「英雄」民間反彈
11月10日是印尼「英雄日」，在這一天，印尼政府會授予對國家有重大貢獻的人「國家英雄」頭銜。今年，被追封的10個人中，其中一名就是曾掌舵印尼32年的已故獨裁者蘇哈托，這項決定，引起印尼民間的反彈。被追封的，也包括遭蘇哈托政權壓迫的一名象徵人物，最大加害者和當年的政治受害者同時受封，引起各界譁然。
11月10日是印尼「英雄日」，總統普拉伯沃（Prabowo Subianto），授予對國家有重大貢獻的人「國家英雄」頭銜，今年名單中出現他：已故獨裁者蘇哈托（Haji Muhammad Soeharto）。
主持人：「已故印尼五星上將蘇哈托，來自中爪哇省，是在戰鬥領域的英雄。」
場上，由普拉伯沃頒牌匾給蘇哈托的2名子女，這一幕引起印尼民間的批評聲浪，莫非威權回潮。
印尼前總統蘇哈托，在位32年間，以鐵腕手段領導國家，被貼上「大規模人權侵害」、「貪腐」和「裙帶關係」的標籤。他上位的關鍵事件，是1965年的印尼九三〇事件（Gestok）。出身軍人的他，被指控發動全國性的反共排華清洗，據信至少30萬至80萬名疑似共產黨人遭到殺害。蘇哈托也緊接著從印尼獨立領袖和首位總統蘇卡諾（Sukarno）手中奪權。
1967年3月，他即位印尼總統，勢力如日中天。在他統治時期，印尼人的共同回憶，是士兵駐紮在每個村莊。
冷戰時期，蘇哈托因堅定的反共立場，得到西方國家，尤其美國的支持。1975年，他在華府的暗中支持下，入侵東帝汶，印尼占領期間，當地約有18萬人死亡。
蘇哈托在位期間，多達一百萬名政治對手遭到殺害。他和家族也遭指控貪污高達450億美元，約新臺幣1.4兆元的財富。
1998年，蘇哈托因暴力抗議被迫下台。
已故印尼前總統 蘇哈托(1998.05.21)：「我認為我很難履行領導、國家和發展的重責大任。」
他的下台，替這個全世界穆斯林人口最大宗的國家，開啟民主之路。
時間快轉到2025年。昔日頭號爭議人物，被追封國家英雄，而且授予他這個稱號的，還是他曾經的女婿普拉伯沃。普拉伯沃，1年前靠著抖音當上總統，卻一樣具有人權爭議。
印尼人走上街頭，控訴這是「民主倒退！」
21歲印尼學生：「從書籍和期刊中呈現的故事，還有經驗證據來看，蘇哈托是一個相當獨裁的人物，這意味著把蘇哈托奉為英雄，是民主的倒退。我們知道，民主意味著重視和尊重人民的聲音，而不是壓制人民的聲音。」
諷刺的是，這一天，印尼政府追封的國家英雄，包括一名在蘇哈托統治時期，遭綁架殺害的勞工運動人士瑪西娜（Marsinah），她的死，是蘇哈托政權壓迫的象徵。
主持人：「由印尼總統授勳。」
還有一名，是印尼的第4任總統瓦希德（Abdurrahman Wahid），「古斯杜爾」（Gus Dur），他一向是蘇哈托的反對者。
雖然當年政治受害者也受封，但最大加害者赫然在列，不免引起各界擔憂，普拉伯沃是否會走回曾經的統治威權老路。
