印尼巴士撞護欄翻覆 釀16人亡

印尼一台客運巴士在22日凌晨12時半左右，在交流道上發生嚴重翻車意外。當時正在高速行駛的客運，失控撞上一旁的護欄，導致車身翻覆。

三寶瓏搜救隊隊長布迪歐諾表示，「這台客運要從雅加達開往日惹，當它在交流道過彎時，速度相當快，於是撞上了一側的護欄，造成車身翻覆。」

搜救人員在事發後40分鐘就趕到現場，但許多乘客已經當場死亡，總共多達16人罹難，倖存者當中，也有不少人受到重傷。

官方已經將他們送往鄰近城市三寶瓏的醫院接受治療。至於意外發生的確實原因，當局還在調查當中。

不過在印尼，類似的事件經常發生，因為許多車輛過於老舊，加上交通法規執行寬鬆，導致嚴重車禍層出不窮。包括在2019年，一輛巴士在西部蘇門答臘島墜入峽谷，造成35人不幸喪命。