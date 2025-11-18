印尼建屋扶困 班尤馬縣132間完工

在印尼，慈善腳步深耕社區，給貧困家庭一個遮風避雨的家，中爪哇省的班尤馬縣，預計要在當地修建500間房屋，已經有132間完工交屋。

裸露的泥地、斑駁透風的木牆，讓弱勢族群活得抬不起頭。

這裡是印尼中爪哇省班尤馬縣。口袋不夠深，麥姆娜住在長輩留給她的40年高齡老房，搖搖欲墜的結構不說，如今還遭遇到前所未有的蟲蟲危機。

巴訥邦安村民 麥姆娜：「房子有80%已經漏水了，木材也被白蟻蛀蝕，有些地方甚至已經斷裂。」

班尤馬縣住房事務局代表 瓦優諾：「班尤馬縣仍有不少房子不適合居住，大概有7萬間的房屋，自然上影響了他們的思想，因為來不及修繕，最終卻影響他們的身心健康。」

照白蟻的效率，房子很快就被「吃光光」，該怎麼辦呢？手足無措的她打聽到慈濟扶困計畫，於是到村公所簽屬房屋改善協議，把自己的未來壓在白紙黑字裡。

別看印尼班尤馬縣，披著歷史觀光的光鮮外衣，深入偏鄉，動不動就是四十年以上屋齡的危險住宅。慈濟扶困計畫，預計在班尤馬修建500間房，這位農民也是因此，生活有了天翻地覆的改變。

帕普林安村民 古亞特：「之前的屋頂是用竹子，而牆壁是木頭建造的，現在都換成磚了。」

慈濟志工 何國棟：「對當地居民而言，我們全力支持他們，更加認識慈濟的大愛精神。」

一棟棟拔地而起的磚房，是公益力量在印尼跨出的每一小步，也是人權向前邁進的一大步。

