印尼心臟病女孩求醫 20年後見證大愛

接著看到愛的接力，來自印尼巴淡島的胡愛佳，因患有心臟病，2005年，他15歲的時候，就前往馬來西亞求醫，但卻無法負擔昂貴的醫藥費，因此家人向慈濟馬六甲分會求助。之後，志工和人醫會醫師，安排她到醫院接受治療。20年後，胡愛佳始終記得這份情緣，最近他帶著家人，再次回到馬六甲，感恩慈濟當年送出的溫暖。

看著手機中的影片，來自印尼的胡愛佳，想起2005年遠赴馬來西亞求醫的情景。

胡愛佳：「15(歲) (你那時候15歲) 嗯，他們(父母)沒有講，可是他們好像很擔心，在電話講，我們沒有錢，我們要回家鄉，有親戚告訴我們，有慈濟這邊(馬六甲)，問問是否可以幫忙。」

胡愛佳的母親 詩麗瓦蒂：「當時女兒的身形瘦小，她一直咳嗽、發高燒，但是找不到原因，我們就帶她來馬六甲仁愛醫院做檢查，發現她的心臟有細菌感染 ，(治療後)她好像重生了那樣，在我們回印尼之前，志工買了蛋糕，一起為女兒慶祝。」

在慈濟志工與人醫會醫師的協助下，不僅順利安排治療，也持續關懷他們的日常起居。

慈濟志工 王玉蘭(2005)：「以後你也是可以幫助人家，現在很多人的愛心成就你，幫你，那你以後你也是可以，去幫回別人的，知道嗎，要努力讀書。」

胡愛佳：「我讀書好了，我做工好了，都有家庭了，我的孩子還小，我跟我的老公說，我要 一定要來這邊，我想謝謝她(王玉蘭)我感恩她。」

慈濟志工 吳桂花：「當作自己人，當作自己家人，就是送飯什麼，我們都是煮到好好才去送。」

慈濟志工 黃玉鳳：「我們沒有想到要人家回饋，只想到盡我們的力量，能夠做 我們就做，所以祝福她越來越好，她身體健康，越來越好，家庭也美滿囉。」

「身體健康，師姑，就是當年她有來慈濟。」

20年後，胡愛佳帶著家人和孩子，來到慈濟馬六甲分會，她也希望未來能將這分溫暖延續下去。

胡愛佳：「我有跟巴淡，慈濟的朋友講，等我的孩子長大了，如果我可以放手的話，我會回去慈濟(當志工)。」

