印尼志工返台隨師 溫馨座談堅定心方向

上人行腳除了台南在地慈濟志工，今天也有一批印尼的志工、抵達台南靜思堂，原因是當地、蘇門答臘洪患，導致嚴重災情，慈濟印尼分會與政府合作、援建永久屋，也在考慮中長期援助計畫。印尼洪患後的重建之路，需要長遠規劃。15位印尼志工為此專程抵達台南，將在當地推動中長期重建計畫，為流離失所的災民，打造堅固的永久家園。讓受災民眾盡早安心，重拾生活的希望。

「歡迎 歡迎 我們歡迎你。」

慈濟印尼分會副執行長 黃榮年：「下大雨 土石流，就很多就好幾個鄉村都流失掉了，所以這個上人非常擔心，短期的就是物資方面，讓他們先安定下來，可是長期的 他們房子都沒有了，要請示上人應該要怎麼做下去。」

廣告 廣告

證嚴上人開示：「那我們既然有心 做了就要做好，讓他們感覺到 因為這次的災難，有這麼多的企業家疼惜愛護他們，可以讓他們很快就有地方住，這樣他們也會懂得 如何再回饋，這樣的社會就會更祥和，地方就會更安全 氣候也會順暢。」

更多 大愛新聞 報導：

用雙手行善造福 積累生命大福田

生命不受限 黃斑部裂孔仍為清淨大地努力

