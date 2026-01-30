印尼情侶婚前性行為遭鞭刑！她當場昏厥被送醫

印尼亞齊省一對男女情侶因婚外性行為及飲酒遭公開鞭刑，每人受140下懲罰。（示意圖／翻攝自pexels）





印尼亞齊省一對情侶因為婚前性行為及飲酒被判刑，兩人於今（29）日進行公開鞭刑，每人共受140下懲罰。此案被認為是該省自實施伊斯蘭教法以來，最嚴厲的鞭刑案例之一。

情侶因婚前性行為到鞭刑

亞齊省是印尼唯一全面實施伊斯蘭教法的地區，未婚情侶發生性行為在當地屬違法行為。據《法新社》報導，這對情侶在一處公園接受鞭刑，當天現場有數十名民眾圍觀，女方在受刑過程中昏厥，隨後被送往救護車救治。

亞齊市伊斯蘭教法警察局長穆罕默德·里贊（Muhammad Rizal）表示，兩人共受140下鞭刑，其中100下是因婚前性行為，40下則是因為飲酒犯法。該局長指出，這可能是自2001年亞齊獲得自治權、正式實施伊斯蘭教法以來，受刑數量最多的案例之一。

當天共有6人受鞭刑

因違反伊斯蘭教法規於29日遭鞭刑的人共有6位，包括一名伊斯蘭教法警察與其女性伴侶，因在私人場所被發現過於親密而遭受23下鞭刑。里贊強調：「我們不會有任何例外，即使是自己的成員也是，這能確保我們的紀律不受影響。」

亞齊省的鞭刑適用範圍廣泛，包括賭博、飲酒、同性性行為以及婚外性行為等。男性若未遵守每週五禮拜規定，也可能遭受鞭刑。去年，兩名男子因在公共廁所擁抱親吻被捕，被教法法院認定有婚外性行為，曾在公開場合各受76下鞭刑。

雖然印尼全國並未禁止同性性行為，但根據亞齊省2001年自治條款，聯邦政府不得干預該省教法執行。

