印尼惡狼性侵身障女！遭村民私刑處決「砍碎命根」 屍體血腥遊街

（記者張芸瑄／國際報導）印尼南蘇拉威西省戈瓦縣近日發生一起極為暴力的私刑事件。一名涉嫌性侵身心障礙女子的男子遭大批村民包圍，並被以棍棒、石頭及開山刀攻擊致死，過程中生殖器被切除，遺體之後還被拖行於村內街道，引起外界關注。

根據《鏡報》整理的資訊，47 歲男子阿里於 11 月 30 日遭指控性侵一名身心障礙婦女。遭害女子被發現時，身上有多處瘀傷，情緒極度不安，事件迅速在社區內擴散，引發村民強烈反彈。

示意圖／一名涉嫌性侵身心障礙女子的男子遭大批村民包圍，並被以棍棒、石頭及開山刀攻擊致死，過程中生殖器被切除，遺體之後還被拖行於村內街道。（擷取自 免費圖庫freepik）

指控傳出後，阿里先是躲入親戚家尋求庇護，隨後逃入附近森林，試圖避開村民追查。直到 12 月 3 日，他因飢餓外出覓食時遭村民認出，隨即被圍堵。當地居民指出，阿里過去曾多次涉及竊盜等犯罪行為，並曾服刑，近期才剛獲釋，因此在村內相當惡名昭彰。

廣告 廣告

村民將阿里攔下後，集體對他施以暴力。影片顯示，阿里四肢被纏綁後遭多人持棍棒與開山刀攻擊，生殖器也被切除。後續更有機車隊拖著遺體穿過村子，沿路聚集大量圍觀者拍攝與叫喊。這段影像在當地社群迅速流傳，震驚不少網友。

警方獲報後立即派員前往現場，並表示已控制住村內秩序。當地警方指出：「目前有數段相關影像在網路上流傳，我們正在確認內容。根據初步資訊，現場情況已獲掌握。」

警方進一步說明，雖然死者曾遭指控涉及性侵，但任何刑事案件仍需依司法程序釐清責任，同時強調不會輕忽此次私刑事件，已加強村內安全措施，以避免情緒再度升溫。

目前警局已啟動後續司法程序，由醫療小組負責遺體檢驗工作，刑事調查、情報及社區警務等單位也同步介入，針對事件經過、涉案人數及影片拍攝散布情況進行調查。

更多引新聞報導

男友「GG都是垢」害女友反覆感染！女友傻眼怒喊：我吃到都是垢…

3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

