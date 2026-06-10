印尼慈校高中畢典 人文教育開花結果

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印尼慈濟學校舉辦高中的畢業典禮，除了離情依依，優秀的畢業學子裡，有不少得獎者，他們憑藉天賦及後天努力學習，獲得學校的肯定與祝福。

頭頂四方帽，宛如戴上肯定的加冕，143名印尼慈濟學校高中生，緩緩走向屬於自己的榮譽舞台。台上代表致詞的畢業生，叫貝琳達，在同學師長眼中的，她不但優秀，還很孝順。

畢業生 貝琳達：「媽媽謝謝您為我所做的一切，能夠順利畢業，還獲得這麼令人驚喜的獎項，感謝您 也要謝謝在另一個地方，支持我的爸爸 謝謝您們。」

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貝琳達母親 珠珠：「感到無比開心，因為孩子已經完成了，人生中的一個重要階段，並正準備邁向未來，無數個新的里程碑。」

另外這位杰弗森也很亮眼，不僅在畢業榮獲「卓越獎」殊榮，完成學校課業之餘，他還靠著自我鑽研，取得受到世界肯定的國際文憑。

畢業生 杰弗森：「我其中一項重要的成就是，在創意 行動與服務方面的表現，這也是取得IB文憑(國際文憑)，所必須完成的要求之一。」

在師長的祝福下，階段性任務大功告成，期待這群學生走出高中校園，帶著印尼慈校學習到的價值觀，為個人、為國家努力奮鬥。

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