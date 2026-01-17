印尼慈濟典範傳承 均富人生造福人群

來自印尼的志工團隊，也跨海到台南、見上人一面。慈濟在印尼、將近30年，當時正經歷嚴重的排華事件，上人鼓勵實業家、以愛化解仇恨，於是大家一步一腳印，將慈善用各種方式、融入當地社會，看見成果發酵，其中包含醫療，最近有印尼的創作者，做了最好的見證

印尼創作者戴安，帶著69歲急性心臟衰竭的母親，前往印尼慈濟醫院就醫。就醫過程的感動透過網路分享，引發熱烈迴響。慈濟印尼分會副執行長 郭再源：「以前他不敢想像，他媽媽會帶來這個醫院，帶來慈濟醫院，差不多9天全部醫好，他說這個醫院是非常有愛心，有道德的醫院。」

證嚴上人開示：「因為你們真正很有信心，慈濟也沒辜負你們的信心，你對慈濟相信 向著慈濟看齊，所以我也於有榮焉。」

這段因緣來自1998年印尼嚴重的排華事件。當時，上人鼓勵當地實業家以慈悲與愛化解仇恨。扭轉了華人與印尼社會間的歷史隔閡，重建信任與互助。證嚴上人開示：「人人均富這真是幸福人生，要不然只是我富大家貧 這不是真富，聽到大家這樣付出，這樣關心我會很歡喜，一直覺得你們都是菩薩 真正的菩薩，菩薩就是富有愛心。」

上人深深讚歎印尼志工，以無私的愛改變歷史軌跡，帶動政府與民間良善循環。如今，期望當地莫忘初心，持續將愛心融入生活，讓慈濟宗門的精神，代代相傳。

