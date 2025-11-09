印尼慈濟助學全方位 大學生反轉手心

鏡頭帶您到印尼，也是跟教育有關，在印尼西爪哇省，慈濟志工幫助了一位大學生一家人。除了提撥助學金之外，也補助母親的醫療費用。之前他因為新冠疫情，差點中斷學業，還好有了補助金，讓他可以繼續圓夢，也照顧家庭、分擔家計。

身為家中長子，佐安下課後常常幫母親準備擺攤做生意，或者在摩托車修車店支援父親。

慈濟助學生 佐安：「因為媽媽都沒有抱怨，依然堅持讓我上學，支付交通費，那我怎麼能夠只站在攤車邊就喊累呢。」

佐安之前讀私立學校，考試之前必須繳清學費。新冠疫情經濟萎靡，差點斷了佐安的求學路。

慈濟助學生 佐安：「在新冠疫情期間，學校裡有許多員工被裁員，爸爸也遭遇了大規模裁員，這對家裡經濟影響很大。」

2022年，母親罹患乳腺癌、左手動手術，佐安毫不猶豫承擔起家務。

慈濟助學生 佐安：「看著媽媽生病，心裡覺得很沉重，但我也只能做家務，無法做得更多，曾經試著去找工作， 但還沒有遇上機會。」

2023年4月，佐安一家與慈濟相遇，是邁向更好生活的起步。

慈濟助學生 佐安：「我感到很歡喜，慈濟除了幫媽媽治療，還給予她鼓勵，讓媽媽能一直保持樂觀。」

佐安的母親 珊妮雅瓦蒂：「身為媽媽的我，真的很感動，因為他真希望我一直健康，可以支持他，陪伴他成長，他最希望的就是，我能康復，甚至把我放在最優先的位置。」

近兩年當中，19歲的佐安，每個月都會參加北加西全寶集團購物廣場的環保活動。

慈濟助學生 佐安：「我想要回報，雖然現在還不能工作或捐款，但可以付出的就是，自己的體力和真心。」

提到佐安，慈濟志工稱讚他乖巧，重要活動都願意出席。生活中經歷困境，反而使佐安更加堅韌，他的正向積極，也在影響著每一位相遇的青年。

