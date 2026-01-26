印尼慈濟大愛醫院 成立18年服務逾十萬人次

印尼慈濟大愛醫院，從義診中心升格為中級醫療機構，至今走過18年，用愛守護社區民眾健康，服務患者超過10萬人次。周年慶當天，更期許未來，持續往數位化邁進，持續擴大醫療量能

送愛到養老院、為患者募款動手術裝義眼、提供助聽器援助，也舉辦捐血助人活動，醫院同仁熱烈響應，用愛回饋社會。

慈濟大愛醫院院長 薛命香：「透過良好的合作關係，我們達成這些成果，並且已經二度獲得最高等級的全面認證，這是一項相當令人為榮的重要成就。」

印尼慈濟大愛醫院，從門診中心提升為C級醫院，18年來，服務病患超過十萬人次，每個月進行的手術，超過三百例。院慶這一天，分享用心服務的成果，也讓善念回娘家，幫助需要的人。

慈濟大愛醫院醫師 山蘇：「隨著時間的累積，我們愈來愈理解，什麼才是良好的醫療服務，這也顯示我們不斷成長與成熟，造福周邊社會民眾。」

頒發感謝狀，感恩服務10年以上的護理人員。也藉由競賽評比，提升醫療服務，強化自己的技能。

最佳護士得獎者 婕熙：「 希望在數位化領域，慈濟大愛醫院能與其他醫院競爭，數位轉型方面若足夠成熟，就能與時俱進，不被時代淘汰。」

透過創新，未來18年，會持續守護社區健康。

