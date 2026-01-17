印尼慈濟洪患援建 師徒連心深入災區行願
去年11月，印尼蘇門答臘發生洪災，當地慈濟志工從勘災、援助到現在，與政府合作，預計興建2500戶大愛屋，印尼志工特地來台與上人分享這幾個月來的努力，上人十分讚歎。
2025年11月中旬，印尼蘇門答臘洪災，亞齊、北蘇門答臘省與西蘇門答臘省受災最嚴重，印尼慈濟志工 楊樹清：「因為災區交通完全中斷，災民所吃的白米 也都摻入泥水，這不就像餓鬼道嗎。」
印尼慈濟志工深入災區，但交通嚴重受阻，北蘇門答臘志工深入災區1個多月，開了數千公里的車程，一路上有大悲咒相伴！印尼慈濟志工 鄭祥南：「安睿師兄是基督教 我是佛教，所以我車上有放大被咒念經，我聽一聽他 也背了大悲咒。」
隨行的安睿，是印尼分會的主管，向上人報告時，現場念誦印尼文大悲咒！ 證嚴上人開示 ：「念咒是要念出虔誠的心，很難得 很難人可貴，所以你念的不是對不對，是虔誠 所以一路平安。」
當時勘災路艱難，重建之路，更不能停，印尼慈濟志工 鄭祥南：「我們不能慢一日 若慢一日，他們就艱困過一日，要為當地所建的橋，這個月會蓋成功。」
印尼慈濟志工 劉炯輝：「(大愛屋)這些地方附近有清真寺，市場學校 未來民生比較方便，每一個大愛屋，有2間房1間浴室 廚房跟客廳。」
證嚴上人開示 ：「我一直都說，印尼可以這樣真正的企業家，在這安邦定國，所以很為你們讚歎。」
志工全心投入，規劃興建2500間大愛屋，其中6百多戶已經開始興建，要為滿是泥濘的災區，清出一片藍天！
