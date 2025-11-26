印尼慈濟醫院 引進基因療法

對白血病、地中海貧血的患者來說，等待造血幹細胞移植，或長期輸血所費不貲。印中合資的生技公司合作鎖定慈善商機，找上印尼慈濟醫院合作，引進先進的細胞與基因療法。

薄薄一紙合作備忘錄，患者看到的，卻是逃出深淵的救命繩！印尼慈濟醫院與印尼中國合資生技公司牽手，利用基因療法，為血癌及地中海貧血患者，鋪建直通「生」的希望大道。

印尼慈濟醫院醫療事務院長 鄭良明：「這正是慈濟醫院的願景，與使命之一，以人道關懷為根本，結合現代先進的，醫學知識與技術，為患者提供最完善的治療。」

儘管是印尼醫界大喜事，真實數據卻觸目驚心，全球癌症統計資料庫3年前統計，印尼每年多出2到3千名兒童被血癌纏上，另外新添1萬多名地中海貧血患者，終生得靠輸血續命。

生技公司總裁 赫魯：「我們希望所做的一切，能幫助更多人，提供的服務要平價可及，品質又要最好。」

血液疾病基因療法，已證實安全有效，但技術門檻不低，合作會優化印尼慈院醫療設備，整合在同一台機器，削減成本，有了技術、跟可負擔的醫療費，想活下去，不用再那麼煎熬。

