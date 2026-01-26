印尼慈院守護生命 職志合一長養慧命

守護生命再進階，陳美珍醫師到了印尼慈濟醫院服務4年多，白袍下的使命，從診間轉為管理與跨科室協調，也投入人醫會的下鄉義診。

走進病房，關懷患者的需求，確保獲得最好的設施與服務。

印尼慈濟醫院醫療補助主任 陳美珍：「一位好醫生在提供服務時，應該要真誠 真心治癒那個人，因此我們會去思考，對病人來說最好的做法是什麼。」

陳美珍擔任普通科醫師超過20年，4年前，透過朋友推薦，從臨床醫師，轉任印尼慈濟醫院醫療補助主任，穿梭院內各個單位，與團隊協調，要讓服務更到位。

印尼慈濟醫院醫療補助主任 陳美珍：「在慈濟，優先考量的是幫助病人，我們不會去想病人是否有能力付費，我們會先救人，但如果是營利性醫院，通常會有一些考量。」

不僅對眾生苦難感同身受，也法入心，法入行，加入慈濟人醫會，行善付出，幫助更多需要的人。

印尼慈濟醫院醫療補助主任 陳美珍：「在醫院工作每天面對的都是同樣的事情，同樣的問題，但當我參加外面的活動時，從經驗中我感覺自己，像是被重新充電了一樣。」

視病如親，更有愛，無形中，也提升彼此生活品質的核心價值。

