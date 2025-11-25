印尼慈院醫療志工 不同國籍愛無差異

來自土耳其的翁德爾，定居印尼八年，三年來每周二在慈濟醫院擔任志工。他不求回報，只為幫助他人，並將這分大愛精神傳承給年幼的兒子。受到上人無宗教分別的慈悲理念感動，他相信，行善不僅能帶來快樂，更能豐富心靈。

每周這天，印尼慈濟醫院總能看見一位五官深邃的外國志工。他是來自土耳其伊斯坦堡的翁德爾，在雅加達生活超過八年，三年前在親戚的介紹下認識慈濟，走上志工路。

志工 翁德爾：「沒有想求任何回報，就是想幫助別人， 讓別人覺得快樂， 我相信能種下善業，也會讓自己感到幸福。」

翁德爾說得淡然，卻傳遞了他無私行善的信念。身為穆斯林，特別感佩上人提倡的「無宗教分別的大愛」。

志工 翁德爾：「我希望成為孩子的榜樣，因為孩子往往會模仿父母，如果我們行善，他們就更容易走上菩薩道，一條充滿慈悲與善行的道路。」

翁德爾的兒子在耳濡目染中受到影響，他說孩子從小善良，是他能給的最好的禮物。

翁德爾的兒子 艾瑞克：「我希望在慈濟醫院就醫的人，都能健康快樂 感恩。」

志工 翁德爾：「我告訴他說 如果你能這樣行善，對你的心是很好的，會變得更有福氣 快樂，感受心靈富足。」

慈濟醫院成為父子一起行善的起點。對翁德爾來說，助人也是一種生活態度。

