印尼托育中心涉虐童 13名涉案員工遭逮捕

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看到女兒手臂上的瘀青痕跡，阿爾德瓦感受到只有自責與不捨。從沒想過只是送女兒去小阿瑞莎托育中心，下場卻是讓孩子承受身心創傷，甚至對上學產生恐懼與陰影。

受害兒童父親阿爾德瓦．安賈斯馬拉．哈利普表示，「在警方突襲前，我們已經開始起疑。最早是因為孩子一直說老師很兇，而且不想去上學，我們再追問時，她也只會這樣回答。」

幼兒的表達能力還沒成熟，無法詳述自己的遭遇。兒子有語言遲緩的伊梅迪亞說，孩子無法清楚描述自己的感受，對於無法第一時間察覺小孩在學校受虐，感到相當愧疚。

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​​受害兒童母親伊梅迪亞．德維．安賈尼指出，「學校總是解釋說他跑步時跌倒，或是撞到頭了，又或者玩樂高積木時被砸到，都是這種很簡單的說法。」

起虐童案之所以曝光，是一名保育員提供警方線索。警方在4月底突襲這家托育中心，當場發現多名幼童的手腳被綁住。

揭發事件的保育員透露，員工依照園長指示綑綁孩童，目的是在有限人力下照顧更多兒童。

調查發現，園內一間不到3坪的房間擠滿多達20名幼兒，受害兒童年齡介於2至6歲之間。在103名註冊入學的兒童中，至少有53人被認定受害。

刑事調查局兒童保護組組長阿普里．薩維特里說明，「當我們突襲這間托育中心時，發現孩子們處於被限制行動的狀態。有些嬰兒被包裹固定起來，有些孩子的雙手被綁住，有些雙腳被綁住，還有些人手腳都被綁住。我們甚至發現一名孩子的腿被綁在門上。」

這家托育中心每月收費最高達100萬印尼盾，約合新台幣1700元，占當地民眾平均月收入的3成以上，屬於當地收費偏高的托育機構。目前警方仍在進一步蒐證，預計6月底完成調查並移送檢方審理。

案件曝光後，引發印尼社會強烈譴責，政府也承諾加強托育機構稽查與監管，避免類似事件再次發生。