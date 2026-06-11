印尼托育中心虐童案 警逮捕13嫌犯

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印尼驚爆托育中心集體虐童案。位於日惹市、違法開業的1間托育中心，遭良心不安的離職員工踢爆，園內13名工作人員，根本就照顧不來上百名的嬰幼童，園方因此會用布條綑綁孩童的手腳，甚至動手懲戒，讓孩童受傷流血或產生瘀傷後，心生恐懼而乖乖聽話。警方目前已將13名工作人員緝捕到案，最高可處以10年有期徒刑；民間則盼當局加強查緝，避免再有兒童受虐。

聲聲哭喊，寶寶不是餓了或睏了，而是對托嬰中心駭人的虐童舉動，發出嚴厲控訴。

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受虐兒父親 哈利普：「在警方突擊檢查之前，我們就感到有點不對勁了，一開始是孩子會說，老師很兇之類的話，而且不想去上學，我們追問她原因，但孩子的表達能力有限，大約1周前 我注意到，孩子的左膝瘀青了，但聯絡簿上並沒有提到這件事，當時我沒有太在意 以為只是，和其他小朋友玩耍時造成的。」

牆上被民眾寫滿辱罵文字，位於印尼日惹市的這間托育中心，不但無照、違法營業，還向家長收取高額的托育費用，約是當地家庭月收入的三分之一。但直到警方接獲線報查緝時才發現，園內上百位孩童中，多達半數都被捆綁手腳、限制自由，警方因此當場逮捕包括園長在內的13位嫌疑人。

受虐兒父親 哈利普：「我無法想像這些施暴者，沒有自己的孩子，姪子姪女或孫輩，我們希望他們，受到最嚴厲的懲罰，被禁止進入教育領域，並承擔相應的社會後果，我們感到無比憤怒，希望這樣的處罰能讓虐童事件，永遠不會再在印尼發生。」

印尼當局表示，全國數千所托育中心，大多都未完成立案登記。這起集體虐童案，遭離職員工揭露，只是普遍師生比不足、托育空間狹小的一道縮影，檢方起訴最高可求刑監禁10年；民眾更盼當局能加強稽查，避免虐童案再度發生。

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