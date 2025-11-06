印尼扶困修繕之愛 磚牆加固簡陋草屋

鏡頭轉到海外，印尼各地，有許多簡陋住家，因此當地慈濟的扶困計畫，其中一項就是協助修繕。中爪哇省的班尤馬縣，經過三個月，工程陸續完成，為六個村莊舉行交屋儀式。

環顧四面牆和天花板，由木頭與藤條搭建；屋內屋外都是泥土地。拉斯曼住在這裡20多年，最怕屋漏偏逢連夜雨；如今房子成為一家人最安心的歸宿。

民眾 拉斯曼：「之前一旦有大風和下雨，都會感到不安，擔心房子會倒塌，現在不再擔心了，因為屋頂已經更換了，包括瓦片和圍牆，希望能與家人和孩子，過著更幸福快樂的生活。」

班尤馬縣六個村莊、132戶，過去有樹葉鋪的屋頂，現在換成鐵皮屋頂；也有五、六十年的老房子，現在有磚牆了。

民眾 羅米雅蒂：「現在感恩，真的很開心，房子變得更好了，也更整潔。」

慈濟印尼分會的扶困計畫，在各地修繕不適合居住的房屋，當明亮的光線照進來，能夠呼吸新鮮空氣，心境擁有安定。

