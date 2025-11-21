印尼扶貧發米糧 為弱勢打造適居之家

攜手共善在印尼，政府這幾年，積極在各個貧困村落進行住家安居的改善計畫，慈濟印尼分會也添上了幾分助力，除了之前已經在雅加達，以及周邊的衛星城市扶困建屋，志工也前往西爪哇的井里汶，預計年底就能為當地20戶人家的老舊房屋完成修繕。趕工同時也送上大米，緩解缺糧危機。

74歲的素菈蒂，在先生的陪伴下，來到慈濟發放大米的現場，領到了10公斤的白米，拿回家後，馬上倒進早已空掉的米桶。

受助居民 素菈蒂：「本來我正愁明天不知道，要吃什麼，現在剛好得到，你們(慈濟)給予的援助，心裡真的很高興，萬分感恩。」

這是慈濟印尼分會，首次來到西爪哇的井里汶市關懷，這裡的居民，平日靠捕魚或做小生意維持生計，收入不算穩定，志工這趟來發了一千包白米，對很多即將斷炊的住戶，彷彿及時雨。

慈濟志工 陳文富：「希望我們慈濟來井里汶，發放的這些大米，確實能幫助到更多周邊需要的居民。」

除了糧食的援助，住房的品質更是慈濟想要幫井里汶居民改善的，十月底，印尼住宅與居民區部合作，推展扶困建屋方案，預計要在三個月內，幫20戶家庭改善屋況。

受助居民 露米妮：「以前在家最怕下雨，因為我家會漏水，風大時又擔心房子會倒，下雨時，常常會怕到整晚睡不著，非常感謝政府和慈濟合作，幫我把破舊又漏水的房子修好，現在的家，比以前好太多了。」

印尼住宅與居民區部長 馬魯阿拉爾：「這就是印尼的優勢，我們有不同的宗教、不同種族，經濟水平也有差異，但我們擁有互助合作的精神，正如總統所說，不要做只知道賺錢的企業家，而是要懂得分享財富，這也證明總統的指示，在住房領域正是這樣落實的。」

透過政府與慈濟的合作，「適居之家」的政策，正一步步實踐，也將送給貧困居民一個幸福的未來。

