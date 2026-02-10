印尼接收首批3架陣風戰機! 還將買法運輸機、潛艇 向土引進可汗戰機

法國達梭公司製造的陣風戰機。 圖 : 翻攝自時光飛行

[Newtalk新聞] 綜合外媒報導，印度準備訂購 114 架法國達梭公司製造的「陣風」戰機，印尼空軍也接收了首批 3 架。這 3 架已於 1 月 23 日抵達，現在部署在了佩乾巴魯的羅斯敏努爾賈丁空軍基地。

陣風戰鬥機的特點是「中庸」和「多功能」。陣風戰鬥機裝備 2 台法國斯奈克瑪 M88 引擎，最大起飛重量約 24 噸。

這個噸位雖然比不過 F-15 和 Su-30，卻比 F-16 和米格-29 等大很多，這給它提供了較大的拓展空間。

陣風戰鬥機問世於上世紀 70 年代，經過 50 多年的發展與改良，現在不僅適應空中格鬥，對地攻擊，轟炸和偵察等多種任務，還空海通吃，甚至還能執行核打擊任務。

俄製蘇‑30SME戰機。 圖：翻攝自 騰訊網 河東三叔

最新的陣風戰鬥機有 14 個武器掛架，能掛載 9 噸各類彈藥，還擁有電子戰能力。

有消息說印尼本次計畫引進 42 架陣風，連同武器和配套系統在內，合約金額高達 80 億美元。本次首批接收的 3 架是陣風 B 型，雙座，可能用於培訓。

印尼空軍此前只有少量老舊的F-16、Su-27 和 Su-30。本次陣風到位後估計將取代所有以上產品。此外印尼還準備從法國引進 A400M 運輸機和潛艇，以及從土耳其引進 48 架 KAAN ( 可汗 ) 羽量級隱形戰鬥機。

