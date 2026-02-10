印尼揭8大潛在稀土礦區 儲量前景可期

（中央社雅加達9日綜合外電報導）印尼礦業局長布萊恩（Brian Yuliarto）今天表示，印尼已確認8個可能具有大量稀土元素的礦區，並計劃啟動兩項開發稀土加工技術的研究計畫。

路透社報導，稀土包含17種元素，其中15種為銀白色金屬，可用於製造磁鐵，這些磁鐵則用於驅動電動車、手機及飛彈系統運作。

印尼為群島國家以及東南亞最大經濟體，擁有一些關鍵礦產的豐富儲量，也是目前全球最大的鎳產品生產國，以及錫的最大出口國。

布萊恩表示，這8大礦區位於印尼加里曼丹島（Kalimantan）、蘇拉威西島（Sulawesi）以及邦加勿里洞（Bangka Belitung）等地。

他提及，除了稀土之外，部分礦區還含有國防工業中扮演重要角色的鎢、鉭及銻等礦物。

布萊恩指出，這些礦區的開採將由新成立的國營礦業公司（Perminas）負責。他未提供具體的儲量估計數據，但表示其數量「前景可期」，足以讓印尼在國際上與其他國家競爭。

他表示，印尼礦業局計劃於「不久的將來」在印尼中部西蘇拉威西省（West Sulawesi）馬武柔（Mamuju）開啟兩項稀土加工技術的研究計畫，相關研究計畫將與稀土元素的礦業勘探準備工作同步進行。（實習編譯：羅薇佳/核稿：陳正健）1150210