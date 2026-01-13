印尼擬購40架巴基斯坦JF-17戰機及Shahpar無人機 談判進入高階階段



印尼國防部長近日訪問巴基斯坦，與巴國空軍參謀長就可能的防務協議展開會談，討論向印尼出售JF-17「雷霆／梟龍」戰機和攻擊型無人機，還包括防空系統與軍事訓練。消息人士透露，交易規模可能涉及超過40架JF-17戰機，談判已進入高階階段。

此舉正值印尼汰換老舊空軍戰力之際，同時也反映巴基斯坦國防工業在區域的崛起，及其積極擴展出口市場的策略。

路透社報導，3名知情安全官員透露，印尼國防部長12日在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會見巴基斯坦空軍參謀長，討論可能的協議，包括向雅加達出售戰鬥機和攻擊型無人機。這次會談正值巴基斯坦國防工業持續推進一系列防務採購談判，包括與利比亞國家軍和蘇丹軍隊的交易，並試圖在區域建立較大影響力。

談判涉及逾40架JF-17戰機和Shahpar無人機

1名消息人士表示，會談重點是出售JF-17「雷霆／梟龍」戰機還有用於偵察和打擊目標的無人機。JF-17戰機是1款由巴基斯坦與中國共同研發的多用途戰鬥機。其他兩名消息人士說，談判已進入高階階段，涉及超過40架JF-17戰機。其中1人表示，印尼也對巴基斯坦的Shahpar無人機感興趣。

印尼國防部和巴基斯坦軍方均已確認，印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）確實與巴基斯坦空軍參謀長西杜（Zaheer Ahmed Baber Sidhu）會晤。





印尼國防部發言人西萊特（Rico Ricardo Sirait）告訴路透社：「兩人會議主要討論一般防務合作關係，包括戰略對話、加強國防機構間的溝通，以及長期互利合作的機會。」巴基斯坦軍方也發表聲明確認這次會議，並表示印尼防長也與陸軍參謀長穆尼爾（Field Marshal Asim Munir）舉行會談，「聚焦雙方共同關心的事項、區域及全球安全動態的演變，以及探索增進雙邊防務合作的途徑。」





另1名熟悉軍事採購談判的安全消息人士透露，巴基斯坦討論的內容包括出售JF-17戰機、防空系統，以及對印尼空軍初中高階官員和工程技術人員的訓練。退休空軍元帥蘇萊曼（Asim Suleiman）告訴路透社：「印尼交易案正在進行中，涉及的JF-17戰機數量接近40架。」

印巴衝突後JF-17戰機成為外界軍購焦點

近年來，印尼已下單多批戰機，包括2022年訂購42架法國「飆風」（Rafale）戰機（價值81億美元），以及去年購買48架土耳其KAAN戰機，以強化空軍並汰換老舊戰力。雅加達也考慮購買中國「殲-10」（J-10）戰機，並與美國就F-15EX戰機採購進行談判。

自巴基斯坦戰機去年在與印度的短期衝突中出動以來，外界對巴國軍事武器研發計畫的關注急劇增加，JF-17戰機成為焦點。巴基斯坦2024年已與亞塞拜然進行JF-17戰機交易，也與利比亞國家軍達成40億美元的武器協議。

巴基斯坦也正尋求與孟加拉的防務合作，可能涉及Super Mushshak訓練機和JF-17戰機。路透社報導，巴基斯坦也正與沙烏地阿拉伯洽談防務協議，交易金額可能介於20億至40億美元之間，並涉及將沙國貸款轉換為軍事供應。

