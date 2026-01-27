印尼收到首批「陣風」戰機! 採購總數多達42架 還向法買護衛艦和潛艇

法製陣風戰機。 圖：達志影像/美聯社

[Newtalk新聞] 據《路透社》 26 日報導，印尼國防部官員週一表示，該國已從法國接收 3 架「陣風」戰鬥機，這是兩國數十億美元防務協定中的首批交付裝備。

作為法國在東南亞的主要武器採購國，雅加達已向達梭航空公司訂購多達 42 架「陣風」戰機，同時還採購了法國護衛艦和潛艇。

在曾任特種部隊指揮官的總統普拉博沃·蘇比安托領導下，這個群島國家正持續增加國防開支。

法國總統馬克宏出訪東南亞國家，並在與印尼總統蘇比安托(右)共同舉辦的記者會中，宣布兩國簽署國防意向書的消息。 圖：翻攝自 @EmmanuelMacron X 帳號

印尼國防部發言人里科·里卡多·西拉特在回復《路透社》詢問的聲明中表示，戰機已完成交付，印尼空軍隨時可以投入使用。這是自 2022 年印尼與法國達成 80 億美元協定並於去年擴大訂單後，首次確認該國已獲得這款先進戰機。

西拉特稱，這 3 架飛機於上週五抵達，已部署在蘇門答臘島西部城市北乾巴魯的羅埃斯敏·努爾賈丁空軍基地。他補充說更多戰機預計將在今年晚些時候交付，但未具體說明數量。

