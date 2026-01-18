印尼政府監測機失聯！登山客驚見殘骸與火光 機上11人生死未卜

國際中心／游舒婷報導

印尼一架執行政府漁業監測任務的飛機驚傳失聯，該架由印尼航空運輸公司（Indonesia Air Transport, IAT）營運的ATR 42-500型飛機，疑似已墜毀於馬羅斯（Maros）攝政區山區，機上人員目前狀況不明。

印尼飛機失事。（圖／取自flightradar24）

綜合外媒報導，印尼交通部指出，該機註冊編號為PK-THT，為2000年出廠、序號611的ATR 42-500，當地時間17日下午約1時30分，在從日惹阿迪蘇吉普托機場起飛，飛往南蘇拉威西首府望加錫蘇丹哈桑丁機場途中，與交通管制單位失去聯繫。

報導指出，飛機在失聯前曾多次接獲修正航向的指示，顯示已偏離原本進場路徑。飛機失聯後，有登山者在布魯薩朗山（Mount Bulusaraung）一帶的高地發現疑似飛機殘骸及餘火痕跡，搜救官員研判，事故地點可能位於該山區附近；而從網站flightradar24也可看到，飛機到途中突然失去信號。

目前印尼已動員約400名軍警與救難人員投入搜索，並以馬羅斯地區為核心展開行動，由於山區地形陡峭，加上強風與濃霧，直升機偵察與地面搜索都相當困難。國家搜救局已在當地設立指揮所，空軍也規劃出動直升機沿線搜尋，據悉，機上為8名機組人員及3名乘客，共計11人。





🚨 JUST IN | An ATR 42-500 (PK-THT) aircraft has gone missing in Indonesia.



Debris is reported on a mountain; last signal received 04:20 UTC, 20 km NE of Makassar Airport.



The plane belongs to Indonesia’s Ministry of Marine Affairs & Fisheries. Search operations underway. pic.twitter.com/KnWHhn01JI — The News Drill™ (@thenewsdrill) January 17, 2026

