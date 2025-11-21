印尼新住民抽中購物節萬元美金！ 駐台代表艾吏福表祝賀及感謝 力推外籍朋友：一定要參加

（記者張芸瑄／台中報導）台中購物節今年首創的「外籍專屬抽」，已在破百億活動中抽出，首位幸運兒是誰引起好奇，得主今日現身揭曉，由印尼籍新住民林小姐（Nora）獲得。台中市政府經發局表示，林小姐僅在百貨公司購買甜甜圈，不到千元發票即抽中，在聯繫期間一度不敢相信，後在先生協助確認APP小鈴鐺才相信是真的，並表示會鼓勵更多印尼及外籍朋友加入購物節行列。另，印尼駐台代表艾吏福正是今年購物節6位國際代言人之一，在獲知訊息後，也表達祝賀，並再次感謝受邀參與如此精彩的城市盛會！

廣告 廣告

圖／印尼籍新住民林小姐（Nora）抽中購物節萬元美金。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局說明，獲獎林小姐來自印尼蘇門答臘，來台多年，有中文名稱，也能使用中文對談。多年前來台中求學不僅取得學位，也結識先生展開跨國戀情，婚後定居台中西屯，市府就是一家人的生活圈。先生笑稱，平常就常在周邊散步，沒想到有一天走進來是因為中獎！林小姐表示，購物節是經台灣朋友推薦，今年首次下載，購物消費綁載具，參加一點都不麻煩，對於抽獎原先也沒有太多期待，因此昨日接到市府同仁電話真的很難相信，經先生協助電話反查、確認APP推播小鈴鐺才相信是真的。林小姐也分享，獎金規劃作為家中電器及設備更新使用，非常感謝市府舉辦購物節讓幸運女神降臨，她也大方透過鏡頭用英語及印尼語向鄉親大力推薦！

圖／印尼駐台代表艾吏福祝賀，力推外籍朋友一定要參加。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局說明，林小姐經先生提醒發現母國印尼駐台代表艾吏福正是今年台中購物節6國代言人之一，表示這是代表加持過的幸運帶給所有印尼在台民眾，也感謝代表。印尼駐台辦事處獲知消息後也第一時間轉達代表祝賀，並再次感謝市長盧秀燕及市府邀請參與活動代言，聽見印尼同胞成為第一個外籍專屬抽中獎人更令人雀躍，祝福台中購物節在12月底結束前能成功取得更好的佳績！

圖／2025台中購物節-破百億抽百萬活動-同場加碼外籍專屬1萬美金。（台中市政府經濟發展局 提供）

經發局補充，APP外籍下載目前涵蓋98個國家地區、接近破百，下載前五名包含印尼、馬來西亞及越南等國家，外籍人士除可參加天天抽、週週抽、月月抽以及千萬豪宅等所有常態抽獎外，還能額外自動獲得外籍人士專屬抽獎機會，這種「一券多抽」的機制，目的是讓不同國籍的市民和訪客，都能一同享受台中購物節的消費樂趣和豐厚回饋。目前萬元美金還有兩組名額，呼籲大家趕快下載登錄，下一位幸運得主有可能會是您！

更多引新聞報導

金價撐不住暴跌！非農爆強、美國降息喊卡 瑞銀反喊多：目標直衝 4500 美

「邊投票邊開票」再現？立院三讀《公投法》大修 公投綁大選強勢回歸

