印尼新法禁婚前同居、污辱國家 聯合國憂與國際公約不符

印尼新《刑法》今（2026）年1月2日正式上路，這部長達345頁的刑法（KUHP）在2022年就已通過，用於取代1945年荷蘭殖民時期引入的舊印尼《刑法》。

而新法的其中一項法律規定，禁止婚前同居及性行為，違者最高可處1年監禁；不過根據《外交官雜誌》，為了消除國外旅客對於觸法的憂慮，此法僅限於配偶、父母或子女提出控告時，訴訟才會成立。

印尼民團認為，新《刑法》可能影響言論自由、隱私及新聞自由等權利；聯合國駐印尼辦事處也擔憂，新法許多法條與國際公約不符。國際特赦組織印尼分會則指出，新法許多法條定義寬鬆，恐被濫用來定罪舉行和平集會或結社的人，像是禁止污辱總統及國家機構等法條，新法最高可判3年；此外，民眾抗議須獲准，並禁止傳播與國家意識形態相左的觀點。

而新的《刑事訴訟法》（KUHAP）也與新刑法同日生效，但同樣引來了當地民團批評，認為比舊法還糟糕，除缺乏對司法體制的監督機制外，也未規定拘捕須有逮捕令，可能危及印尼公民的人身自由基本權利。

印尼法務部長蘇普拉特曼（Supratman Andi Agtas）對此回應表示，法規不可避免會有被濫用的情形，但重要的是需要民眾監督，政府也不會視而不見。

