印尼旅遊船遇巨浪沉沒 西班牙一家4人失蹤
（中央社馬德里/雅加達28日綜合外電報導）西班牙和印尼當局表示，1艘載有11人的船隻在印尼海域因惡劣天氣沉沒，造成西班牙籍一家人中有4名成員下落不明。
路透社報導，這家西班牙遊客共6人當時正在印尼度假。26日晚間，船隻在拉布安巴佐島（Labuan Bajo）附近的帕達爾島海峽（Padar Island Strait）遇到高達3公尺巨浪，家庭中的父親和3名孩子從此失聯。
救援隊在波濤洶湧、洋流強勁的海域搜尋，並發現船隻殘骸與碎片。
印尼國家搜救總署（SAR）27日晚間暫停搜救，並定於28日清晨恢復行動。
印尼國家搜救總署表示，西班牙家庭中的母親和1位女兒，以及4名船員和1名導遊，均已獲救，目前平安無恙。
印尼國家搜救總署公布的影像顯示，穿著藍色制服的救難人員協助數人自橙色充氣救生艇上岸，部分獲救者當時赤著腳。
印尼為東南亞群島國，約由1萬7千座島嶼組成，海上事故時有發生，多因安全措施不足及惡劣天氣。（編譯：蔡佳敏）1141228
其他人也在看
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
新北割頸案捐款破千萬達標！楊爸爸懇請大家「做1事」 全網噴淚
新北市校園割頸案二審判決出爐，行兇少年與教唆少女分別加重改判12年與11年，受害楊父仍悲憤痛批「司法已死」，也引發社會強烈不平。為支援楊家，新北市府設立的專案募款在卓冠廷議員等呼籲下湧入大量愛心，短短3天內衝破千萬，一度造成平台當機；楊父對此深表感謝，並大愛表示善款已足夠，呼籲各界「將資源留給更需要的人」，讓網友動容。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
五股某國小工友修復震損水管 從鋁梯摔落「後腦著地」重創亡
新北市五股區某國小，在昨天（27日）深夜的7.0強震後，管線因此震壞漏水，一位盡職的62歲林姓工友，在修理時不慎從鋁梯上摔下來，後腦著地重創，緊急送醫搶救後仍在今天凌晨宣告不治，事發全部經過也曝光。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 6
五股工安事故！19歲男遭「水晶洞」砸頭 送醫後不治
首次上稿：12/27 14:18更新時間：12/27 17:38（更新內文）即時中心／顏一軒報導今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，造成後腦嚴重受創，當場血流如注，消防、救護人員到場後發現余男已失去生命徵象，送往林口長庚醫院急救，惟傷勢過重稍早已宣告不治。民視 ・ 21 小時前 ・ 3
中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。民視 ・ 2 小時前 ・ 1
影/中山站外又見驚恐畫面！男過馬路突狂奔衝進誠品南西店 員警壓制上銬
這個月19日晚間，台北捷運台北車站和中山站，接連發生隨機攻擊事件後，拒今僅僅一周左右，中山捷運站晚間再傳有男子突然衝進誠品南西店，當場被警方壓制逮捕的事件。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 10
無照男酒駕撞壞「媽媽的瑪莎拉蒂」 友頂罪被識破
台中市 / 綜合報導 台中26歲李姓男子跟朋友在夜店飲酒狂歡，清晨5點多，開車載送4名友人回家，卻失控撞上路邊石墩，車頭全毀，朋友也受傷送醫，警方到場調查時，同車女子還一度想要幫他頂罪。警方調閱監視器都有錄到畫面，李姓男子這才坦承是肇事駕駛，酒測值不但高達0.72，還被查出開的是媽媽的瑪莎拉蒂，而且是無照駕駛，罪加一等，當場上銬送辦。轎車直行通過路口，先是擦撞分隔島，接著撞上人行道圓球狀的石墩，右前車頭嚴重受損，身穿黑衣，他是肇事的26歲男子，撞車了，還不知道，同車的朋友已經受傷。李姓肇事駕駛VS.警員說：「我們撞成這樣，有危害到什麼嗎，你們就撞到路旁邊了，還有人受傷，誰受傷，你乘客受傷了啊。」今(28)日清晨5點多，這輛進口轎車行駛惠中路，通過台灣大道時失控自撞路邊的石墩，車上有3男2女，其中1名男子頭部撞傷送醫救治。發生車禍後肇事男子不斷打電話，同車的女子還向警方自稱是駕駛。李姓肇事駕駛與同車友人VS.警員說：「你不要那麼兇好不好，(我沒在兇)，我們沒有欠你錢，不用那麼兇，認真的，誰開車的，都不講我兩個都一起做(酒測)。」但警方看了路口監視器畫面，勸這名女子，不要假冒頂罪。警員說：「妳剛剛跟我說妳是駕駛，我都有錄音喔，差別就多辦一個而已，反正兩個我都一起送法院。」李姓男子眼看無法抵賴，只好乖乖承認。警員VS.李姓肇事駕駛說：「你跟我講你是不是駕駛人，不然我不會直接對你吹(酒測器)，好，我就是，好，我就是，是嗎，確定是喔，我有錄音錄影喔。」李姓男子酒測值0.72明顯超標，被警方上銬依法送辦，警方調查，李姓男子跟同車的朋友，在夜店喝酒玩樂後，明知駕照已經吊扣還開著媽媽的瑪莎拉蒂，載他們要回逢甲租屋處休息，路上就發生車禍。台中市第六警分局市政派出所副所長廖述儀說：「車內部分乘客身體不適，已送往醫院檢查治療。」李姓男子酒後開車，因為同車的4名乘客沒有勸阻，也被連坐開罰，6000元到15000元。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前 ・ 4
洩小英外交行程賣中共！ 扯鈴教練魯紀賢遭求刑15年｜#鏡新聞
扯鈴教練魯紀賢因為在台發展共諜組織，今年才被一審重判10年半，北檢今天(12/26)再以另案將他起訴!原來他吸收前空軍之後，又行賄華航職員，索取前總統蔡英文的外交行程資料，全數回傳給中共情工人員，藉此獲利超過570萬元，北檢這次一共起訴4人，並求處魯紀賢15年有期徒刑。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 4
悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條! 警查影像追留言者
社會中心／黃國誠 吳培嘉 台北報導北捷中山站「誠品南西店」發生隨機攻擊，不少民眾在悼念牆緬懷死者，沒想到，竟然有人揚言犯案！有民眾發現，一張用英文寫著「接下來幾天，我還會殺更多人」的恐嚇字條，警方已經展開追查，另外，針對罹難者王姓銀行員，兆豐金總經理受訪強調，行員表現傑出同仁都很不捨，盼他能夠在天上做天使。隨機攻擊事件後，誠品百貨南西店前，設置悼念牆，不少民眾前來留言，緬懷死者，但就在25日耶誕節這天晚上，驚見一張恐嚇字條。用英文寫下「I will kill more people in the next few days」，意思是接下來幾天我還會殺更多的人，民眾發現後不敢大意，立刻交到警方手上。目擊民眾表示「我們的朋友看到牆上有人，貼了這個東西，看起來滿可怕的，好像說要再次，I will kill more people，我們也是覺得說，當然不希望那樣的事再次發生。」警方已採集字條指紋 過濾監視器畫面比對留言者身份中（圖／民視新聞）根據了解這張紙條，在25日晚間8點38分，被民眾發現，揚言殺人，警方已採集指紋，排除發現民眾的指紋，進行鑑定，同時也透過現場監視器，進行過濾比對。民眾表示「大家都來關心這個事件，我覺得他這樣寫下來，會讓大家更恐慌。」民眾表示「以最高風險為評估吧，就算他是惡作劇，還是要認真看待。」郭男網路恐嚇貼文遭檢方聲押 法官裁三萬交保檢不服提抗告（圖／民視新聞）網路上恐嚇言論不只一樁，20日一篇「期許未來還會有路上隨機砍人，鄭捷精神需要你們來傳承」貼文，警方火速逮捕，33歲郭姓生產設備技術員，聲押後法官卻裁定三萬交保，檢方不服提出抗告。而游姓男子耶誕節前夕，張貼「我要趕進度了，人死的不夠多」，遭調查局逮捕，十萬交保後，檢方火速起訴，案發至今，網路已出現88則恐嚇言論，其中有13人遭逮，5人被羈押，而案發當天，下班後在誠品逛街，卻在四樓碰上張文，不幸遇難的37歲王姓銀行行員，同事滿是不捨。兆豐金控總經理張傳章表示「一個很傑出的行員很不捨，也希望他能夠在天上當天使。」這回直接在案發地點，出現恐嚇字條，警方繃緊神經加強戒備。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：悼念牆驚見「要殺更多人」恐嚇紙條 警查影像追留言者 更多民視新聞報導中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」張文父母下跪道歉！律師稱「匯錢給孩很正常」 籲別再追殺：他們剛死兒子稱北捷「人死的不夠多」恐嚇EMBA同學 46歲男遭桃檢起訴民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警
台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5
台南自撞分隔島！車頭凹陷鑲進電桿 女駕駛棄車逃
台南市 / 綜合報導 台南安平慶平路上，今(27)日上午發生一起轎車自撞分隔島，接著又衝撞電桿的意外，巨大聲響讓周邊住戶出來查看，沒想到一名女子從駕駛座走出來，接著趁空檔逃離現場。警方獲報到場，沒有找到駕駛，只能請拖吊車將車輛吊離，整起案件是否涉及不法情事，現在已經掌握相關事證，通知車主到案說明。白色轎車越來越靠近分隔島，下一秒意外發生了，整台車開了上去，車輛不但沒停下還一路向前衝，直到撞上前方電桿，巨大撞擊聲響，把周邊民眾嚇壞，趕緊出來查看，這時只見一名女子從駕駛座方向，走了出來，趁大家不注意，快速徒步離開，再也不見蹤影。目擊民眾VS.記者說：「因為他其實走滿快就趕快離開現場了，應該是宿醉之類的，酒駕畢竟是很不好的行為，尤其現在代駕那麼多，有可能是酒駕還是怎樣嗎，有懷疑啦，有懷疑，因為如果正常人不會出車禍就走了，差不多3、40歲那邊。」猛烈撞擊導致轎車車頭撞爛，保險桿掀起來，疑似還有漏油情況，警方獲報連同拖吊車一起趕赴現場，整起車禍就發生在台南安平慶平路，今日上午10點多。台南第四分局交通分隊小隊長林雄男說：「駕駛人於肇事後逕自離開現場，本分局目前已掌握相關事證，積極通知到案說明。」肇逃影片曝光後，民眾質疑，難道是到旁邊的KTV唱歌喝酒後上路嗎？至於駕駛是否有涉及不法情事才會心虛逃逸，現在也都成為追查重點。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
新北割頸案募款達標1424萬 網友勸：快搬家平安生活
新北市校園割頸命案受害家屬獲得社會各界大力支持，新北市社會局設立的「楊生校園重大事件家庭照護」專案募款短短3天就突破千萬元，截至目前已達1424萬元，也引發網友熱議，建議楊父一家可以透過善款搬家，好好生活下去。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
快訊／三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房床上
快訊／三重驚傳雙屍命案！情侶陳屍出租套房床上EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
國中生割頸案募款破千萬！ 楊父發聲感謝：把愛傳給更需要的人
教育局原目標為新台幣500萬元，截至12月26日止，已媒合1424萬9611元，達成率285%，專案會持續至31日，結案後將善款交給家屬。不過，市府社會局副局長許秀能表示，後續要核對捐款帳務及開立捐款收據，實際媒合金額須待統計完成後陸續更新。對此，楊爸爸、楊媽媽也發出聲明回應...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
平安夜不平安！邱毅揪罪魁禍首竟是「這人」
[NOWnews今日新聞]前立委邱毅表示，許多人向他反映，平安夜有種很不平安的感覺，他認為是因為綜觀2025年樁樁件件，可見台灣的司法早已淪為政治鬥爭的工具，也成為偽善的假道學，而青鳥黑熊綠蛆橫行，台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 3
北捷忠孝復興站旁火警！機房爆炸牆壁凸出來 電梯一度停擺
【緯來新聞網】台北市捷運忠孝復興站旁的變電站，今（28日）上午傳出爆炸聲，竄出黑煙發生火警，經查是1緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
改造"閃亮耶誕車"開上路 車主哀怨收"耶誕罰單"
南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導耶誕節當天，有部分民眾為了應景，特地在愛車綁滿燈條，加裝麋鹿角、紅鼻子等裝飾，開車上路就像一棵閃閃發亮的耶誕樹，引起路過民眾搶拍，不過駕駛遭警方攔下，員警先祝他耶誕快樂，緊接著再送他一張罰單，因為裝飾車條已經違法。民眾耶誕節應景，在愛車綁滿燈條觸法，結果駕駛被攔下，員警祝他耶誕快樂後開單。（圖／民視新聞）耶誕節當天，警方正在巡邏，發現這台閃閃發亮、綑滿燈條的紅車，立即上前示意停下。員警vs.耶誕車車主：「耶誕節快樂，你好，知道不能貼這個齁，知道。」宛如好友般寒暄，再送你一張罰單，因為車主增加車輛燈光設備，會影響他人行車安全，事後車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。耶誕車車主沈先生：「就是他跟我說聖誕快樂的時候，我想說是不是可能攔下來，勸導一下而已結果沒有喔，對強制送了我一個禮物。」其他耶誕車車主小邱：「移動型的耶誕樹，我們要的就是這樣的快樂，自己也是抱著有可能會被開罰，當然是花一點點錢買快樂啊。」被開罰的車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。（圖／民視新聞）其實耶誕節當天，全台各地有許多車主，為了應景都用心替愛車打扮一番，戴上麋鹿角、紅鼻子，或是在車身上綑滿五顏六色的燈條，宛如一顆行走耶誕樹，甚至還有邀約車聚，一起上街，不過這樣的裝飾行為，其實已經違法。民眾：「這個像是聖誕節氣氛，稍微這樣一天裝扮下來，應該沒有什麼關係，小題大作了。」民眾笑說，想參加耶誕聚會，得把罰單當作入場券，但警方說，不只燈條會被開罰，連大型裝飾也不能隨意加裝。高市警鹽埕分局交通組組長陳英中：「裝設聖誕裝飾，超過規定之寬度及高度，可處新臺幣3000元以上，18000元以下罰鍰，另車輛加裝燈條裝飾，可處新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。」吸睛的耶誕車滿街跑非常應景，白天警方尚可睜隻眼閉隻眼，但晚間上路燈光太亮、裝飾物過大，恐影響他人行車安全，恐怕各位車主，還是得準備預算，買到時髦上路的快樂。原文出處：高雄車主改造「閃亮耶誕車」開上路 警攔查先祝耶誕快樂下秒「送禮物」 更多民視新聞報導別再只去市區！2025豐原聖誕景點全攻略 水岸燈海一次拍齊高雄跨年維安提高強度! 模擬兵推確保跨年活動安全耶誕老人變小偷闖超市 搶走食物放耶誕樹下免費取民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
北市攻擊案後網路恐嚇猖獗 警署：已偵辦94件、查緝13件12人
針對1219台北市隨機襲擊事件，警政署除持續查明犯罪動機、背景清查、資金來源及犯罪工具等偵查作為外，另針對網路恐嚇事件，統計本月20日至25日，迄今計偵辦94件，已查緝13件12人，其中羈押5人；相關涉嫌的境外IP資訊，則持續透過跨境合作，追查幕後不法分子。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治
社會中心／吳玟誼 黃啓豪 新北報導來看新北這起驚悚的工安意外！中午12點多，一名19歲余姓搬家公司工人，跟同事在五股一處倉庫躍將藝品搬到台北，卻遭重達200公斤的水晶洞砸中，後腦凹陷，大量出血，當場就沒有呼吸心跳，送醫仍宣告不治。勞檢處勒令停工，警方也約談雇主及相關人員，不排除朝過失致死罪嫌偵辦。地板上，一大片血跡，實在好恐怖，到底怎麼一回事，原來兇手就是旁邊這個巨大水晶洞，當場砸死一名工人！發生命案，救護車十萬火急來到現場，員警也後腳跟上，倉庫內相關人員，也迅速將鐵門拉下。19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治。（圖／民視新聞）驚悚命案就發生27號中午，新北五股外寮路一處鐵皮倉庫，據了解，藝品店委託搬家公司到倉庫要將水晶洞送到台北，搬家公司負責人和2名搬家工人要搬運，這座170公分高，重達200公斤的水晶洞時，疑似沒固定好當場滑落，砸中19歲余姓員工頭部，以及26歲蔡姓男子右腳。余姓員工後腦杓遭重擊凹陷，當場失去生命跡象，送醫不治。19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治。（圖／民視新聞）勞檢處立刻要求停止作業，表示若違反執安法，最高可處30萬元罰鍰。而警方現在也在清查現場相關人員，包括2名買家、2名賣家以及搬家公司負責人及工人，將朝過失致死偵辦。19歲的員工，萬萬沒想到當搬家工卻命喪黃泉。原文出處：19歲搬家工人搬貨遭水晶洞砸爆頭 送醫搶救不治 更多民視新聞報導王ADEN案外案！街舞男師「對女高中生做超噁1事」惹怒全網敢按呢？柯文哲挺黃國昌選新北市長 稱「相信他的正直誠信」台北地下道驚傳一氧化碳中毒！工人爬出求救 2人送醫幸無大礙民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
季麟連公開贈謝龍介玩具槍 槍枝來源是＂台灣槍王＂
政治中心／王云宣、陳威余 台北報導季麟連在公開場合，大方贈送槍枝，這也讓外界好奇，是否要追查槍枝來源？不過其實活動當天，季麟連在台上，就已公開透露，是由同為陸戰隊、有台灣槍王之稱的"廖英熙"工廠所產出，根據了解，廖英熙幾乎年年贈送玩具槍給季麟連，儘管是合法產品，卻因為季麟連轉送給謝龍介，時機點敏感，意外惹議。國民黨副主席季麟連（中）12/25晚間出席替謝龍介(右)站台（圖／民視新聞）新北市議員（國）呂家愷：「當然觀感第一個不好，但我認為用意是好事，當然後續可以三思嘛。」謝龍介造勢場，持槍大談願景，連藍營自己人都坦言觀感差，不過現在外界更好奇，這槍枝來源，到底是哪？國民黨副主席季麟連（12.25）：「這個手槍，也是陸戰隊隊員廖英熙工廠所做。」季麟連口中的"廖英熙"，正是大名鼎鼎的台灣槍王，位在彰化的工廠，專門研發製造玩具槍，2016年曾被指控生產販售具殺傷力的玩具，不過在2018年二審逆轉改判無罪。先前出於同袍情誼把玩具槍送給季麟連，沒想到敏感時刻遭轉送，意外惹議。但廖英熙低調表示，無權干涉。聲源：國民黨副主席季麟連：「他有新的東西會問我，我有喜歡他就送我，人家送給我的東西，我決定把它作為紀念品轉送。」軍系出身的季麟連（左）在台上贈送＂玩具槍＂給謝龍介 時間點敏感引發熱議（圖／民視新聞）不過，季麟連類似爭議，可不只這樣。前國民黨黃復興黨部主委季麟連（2024.06）：「驅逐台獨復興中華。」去年六月，他出席陸軍官校百年校慶，當場拔開刀鞘，高舉利銳的中正劍，對武器類情有獨鍾，其實就是因為78歲的他，是軍系出身，曾是海軍陸戰隊二級上將，也擔任過海軍總司令部副參謀長，只是公共場合又揮劍、又持槍，還自曝是帶槍搭高鐵，讓同黨籍的新北市議員，尷尬想解方。新北市議員（國）呂家愷vs.專欄作家吳崑玉：「在公共的捷運、大眾運輸的場合裡面，到底這些東西，不管你是玩具槍BB槍，未來有沒有需要過安檢，我認為是值得思考的（我祝你鴻圖大展，我現在送你，人家送槍我送手榴彈）（這聖誕節小禮物啦）我私底下會婉拒嘛我會婉拒嘛，我們就會婉拒嘛，昨天謝龍介他確實不知道嘛（Led燈Led燈）婉拒婉拒謝謝謝謝，謝謝新年快樂謝謝（請問這個要安檢嗎？這莫名其妙嘛）。」藍營黨內大佬滿"槍"熱血，即便只是把合法玩具手槍，但依舊觸動社會敏感神經。季麟連贈送給謝龍介的玩具槍來自台灣槍王廖英熙 他經營的工廠位在彰化縣（圖／資料畫面）原文出處：季麟連公開贈謝龍介玩具槍 槍枝來源是「台灣槍王」 更多民視新聞報導季麟連「送槍」相挺謝龍介 林楚茵：不支持就威脅人民吃子彈？贈謝龍介手槍惹議 季麟連：軍系一向送武器、也送過韓國瑜步槍意外捲謝龍介舉槍爭議 「台灣槍王」廖英熙低調曝心聲民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話