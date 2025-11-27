印尼暴雨山洪已達61死 土石流沖垮城鎮全村泡在水裡

印尼蘇門答臘的亞齊省11月27日被泡在洪水中。路透社



近日在東南亞肆虐的超級暴雨，在印尼蘇門答臘島造成極為嚴重的災情。一場熱帶氣旋引發的洪水和土石流已造成至少61人死亡，多人人失蹤。在極度異常的氣候下，靠近赤道的印尼也被熱帶氣旋衝擊，宛如遭遇颱風。

印尼國家災害管理機構（週四）表示，過去一週的強降雨導致北蘇門答臘省的河流在週二（25日）決堤。暴洪衝垮了山區村莊，沖走了居民，並淹沒了2000多棟房屋和建築。近5000居民逃往政府設立的避難所。截至週四晚間，已經有61喪命，死亡人數還可能繼續攀高。

廣告 廣告

印尼是一個擁有1.7萬個島嶼的國家，數百萬人居住在山區或肥沃的洪泛區附近。每年約從10月到3月的季節性雨季，經常導致洪水和土石流。

但是今年在緊鄰赤道的麻六甲海峽，產生出了熱帶氣旋Senyar，與菲律賓過來的天琴颱風交互作用，讓強降雨變得更為兇猛。由於要產生颱風、熱帶氣旋需要科氏力，在科氏力微弱的赤道地區很少出現氣旋或颱風。但是隨著全球暖化，海洋積蓄的能量大增，使颱風、颶風更為強大，也讓氣旋出現在罕見的地方。

北蘇門答臘省警察部門聲明中說，截至週四，救援人員已在南塔帕努利縣（South Tapanuli）找到了 17 具遺體，在西博爾加市（Sibolga）找到了 8 具遺體。在鄰近的中塔帕努利縣（Central Tapanuli），土石流衝擊了數棟房屋，造成至少一家四口死亡。

印尼蘇門答臘遭遇暴雨山洪襲擊，搜救人員11月27日抬出一具遺體。路透社

警方表示，救援人員正在洪邦哈森杜坦縣（Humbang Hasundutan）搜尋5名失蹤人員，該縣是另一個遭受土石流重創的地區，已造成2名村民死亡。由於許多人失蹤，且一些偏遠地區仍無法抵達，死亡人數很可能還會上升。

印尼氣象單位表示，預計北蘇門答臘省還會有更多降雨，極端降雨的危險將持續到下週。該機構建議進行「人工造雨」干預以減少集中強降雨的問題。災害管理機構負責人蘇哈爾揚托週四在前往西博爾加市災區之前告訴記者：「我們將從明天開始部署天氣干預技術，以確保在這次緊急應變期間不會下雨。」

人工造雨技術是把可能形成與低的微粒散播到雲層中，以產生降水。如果能在災區以外成功進行人工降雨，就能把雨水引開正在進行搜救工作的地區。

電視報導顯示，救援人員使用電鎬、圓鋸、農具，有時甚至徒手在泥石樹木掩埋的地區挖掘。橡皮艇上的救援人員正在洪水中中搜救，幫助那些被迫爬上屋頂的兒童和老人。

災害管理機構表示，蘇門達臘其他地方，包括亞齊省（Aceh）和西蘇門答臘省（West Sumatra）也發生了洪水，數百棟房屋被淹沒，許多地方甚至淹到了屋頂。

更多太報報導

泰國「三百年一遇」暴雨致19人喪生 航空母艦出動救災

長者睡夢中逃生不及 風暴襲葡萄牙致逾30死傷再撲英國

【動畫說時事】鳳凰暴雨灌宜蘭蘇澳 飯店B1整排車慘「泡湯」