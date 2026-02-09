印尼暴雨洪澇 萬隆重災區發放

上個月底，印尼萬隆連日強降雨，引發土石流，災後，慈濟志工前往重災區勘災，關懷受災民眾，也帶來生活物資，這趟行程，替受災也受到驚嚇的居民，加油打氣。

印尼萬隆地區，1月底，發生連日強降雨，導致土石流，100多人被埋在土石堆中，搜救隊把握分秒搶救生命。受災居民，仍心有餘悸。

受災居民 恩丁：「凌晨兩點左右，突然傳來轟隆巨響，伴隨著強風，聲音就像飛機墜落，又像船隻翻覆一樣，當時大家都在熟睡中。」

災後第二天，慈濟志工，前往，芝沙魯亞重災區關懷。

芝沙魯亞地區慈濟志工 林德煥：「親眼看見村民，遭受土石流，被掩埋的災害現場，我們感到很不捨，很難過，經過志工勘查，了解災情之後，我們決定提供物資援助。」

大米，泡麵，毛毯、貼身衣物，和清潔用具等物資，是及時雨。

巴西爾朗溫村長 努拉瓦魯鼎：「災害所帶來的影響是除了失去家園，居民也失去了生計，由於災區周邊約一公里範圍內，仍存在安全疑慮，居民難以出門活動。」

訥妮一家有17個人罹難，援助的力量，溫暖受災的心。

受災居民 訥妮：「因為我們都受到影響，很感恩，有這麼多志工，來給予我們援助，如果沒有這些幫助，真的不敢想像。」

未來，慈濟也會一直在，重建家園的力量，不孤單。

