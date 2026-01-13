「印尼木薯餅」檢出甜味劑！4公噸全銷毀 中國靈芝驗出農藥

記者蔣季容／台北報導

有4批印尼木薯餅檢出甜味劑。（圖／食藥署提供）

衛福部食藥署今（13）日公布邊境檢驗不合格品項，其中有4批印尼木薯餅檢出甜味劑，共計4424公斤在邊境須退運或銷毀。另外，還有1批中國靈芝檢出不得檢出的農藥陶斯松，共1000公斤在邊境必須退運或銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示 ，此次有4批由輸入業者「西霸企業有限公司」報驗的印尼木薯餅，檢出甜味劑糖精介於每公斤0.10至0.24公克及環己基（代）磺醯胺酸介於每公斤0.02至0.15公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，案內產品為非表列准用的範圍，這4批印尼的木薯餅在邊境必須退運或銷毀。

食藥署統計近半年，從114年7月5日至115年1月5日止，受理印尼的餅乾，報驗697批，檢驗不合格12批，不合格率1.7%，檢驗不合格原因為防腐劑、甜味劑及黃麴毒素不合格。食藥署從115年1月13日起至115年2月12日止，在邊境針對印尼的餅乾採逐批查驗，抽驗比例為100%。

另外，劉芳銘指出，此次有1批由輸入業者「陸惠中藥有限公司」報驗的中國靈芝，檢出殘留農藥陶斯松0.05 ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑陶斯松為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.03 ppm。這批中國的靈芝共1000公斤，在邊境必須退運或銷毀。

中國靈芝檢出殘留農藥陶斯松0.05 ppm。（圖／食藥署提供）

食藥署針對「陸惠中藥有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

