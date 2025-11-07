印尼校園內清真寺突爆炸釀54傷 人數恐上升！學校拉封鎖線

印尼雅加達一所高中內的清真寺今（7）日下午突然發生爆炸，至少54人受傷。（圖／翻攝自YouTube／KOMPASTV）

今（7）日印尼雅加達一所學校內的清真寺突然爆炸，現場一片混亂，初步傳出已有54人受傷，但警方仍在確認死傷人數，傷者人數恐怕會上升；不幸中的大幸是，有一些傷者已經出院。而發生爆炸的學校周圍已拉起封鎖線，還有多輛救護車在外頭待命。

根據外媒《印尼之聲》報導，這起爆炸案發生於今日下午，雅加達北部一間高中的清真寺內，原本在進行週五禮拜講道，但不明原因發生爆炸。雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）在記者會上表示，約有54名傷者，多為燒傷、被爆炸碎片擊中或受到其他小物體傷害；傷者們的傷勢輕重不一，有些已經出院。

蘇赫里指出，傷者分別被送往位於雅加達中部Cempaka Putih的Yarsi醫院與伊斯蘭醫院（RS Islam Cempaka Putih）治療；警方已在兩家醫院設立臨時指揮中心，以協助家屬尋找正在接受治療的學生。

而雅加達警察局公共關係部長赫爾曼托（Budi Hermanto）表示，爆炸發生於清真寺內進行禮拜時，一開始只有2名傷者被送醫急救，後續事態況大，受害者增至54人。

關於爆炸原因，傳言與氣槍（Airsoft Gun）有關，但蘇赫里僅表示，目前無法核實，事故原因仍在調查中，現在的首要任務是救治傷者。而是故地點發生在清真寺，也令當地社會大眾高度關注與不安。

