印尼校園清真寺爆炸已96傷 警鎖定17歲學生為嫌犯

警方在事發地點周邊拉起了封鎖線，荷槍實彈戒備森嚴，因為這所學校7日發生爆炸事件，地點就位在校園裡的清真寺，當時正有學生前來祈禱，卻在突如其來的爆炸聲中陷入一片混亂，有學生回想起事發當下，依舊驚魂未定。

受傷學生說：「我當時首先想到的就是要活下來，我害怕清真寺會倒塌，因為我離外面的出口比較近，所以能夠搶先一步跑出去。當我回頭看時，清真寺已經被濃煙籠罩，大家都在奔逃。」

工作人員忙著粉刷牆壁，期盼盡快恢復平靜，不過還有大批媒體聚集在校門口，希望在第一時間掌握到案情進度。

根據印尼安塔拉通訊社報導，警方透露，這場爆炸意外的傷者人數已經增加到96人，從輕微到嚴重的傷勢都有，大多都是燒燙傷，還有人住院治療中，目前已經鎖定一名受傷的17歲學生可能就是嫌犯，也不排除還有其他人涉案的可能性。

印尼警察總長里斯提約表示，「我們正在收集其他紀錄，包括審查社交媒體、親友等相關資訊，以獲取所有資訊，一切完成後，我們將正式對外公布調查結果。」

警方在現場採集到可能是引發爆炸的粉末還有多件證物，正在追查未成年嫌犯的作案動機和背景。路透社指出，印尼過去曾發生過針對教堂和西方目標的攻擊事件，但清真寺成為爆炸地點相當罕見，也引發外界高度關注。