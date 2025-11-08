印尼校園清真寺爆炸案增至96傷 警持續調查涉案學生
（中央社雅加達8日綜合外電報導）印尼首都雅加達北部1所學校內的清真寺昨天發生爆炸案，截至今天傷者增至96人。印尼當局今天表示，他們正在調查1名據信涉案的學生。
法新社報導，爆炸案發生時，現場聚集了準備進行週五主麻日禮拜的信眾，事發後人群陷入一片恐慌。
根據印尼羅盤電視台（Kompas TV）播出的報導，印尼警察總長里斯提約（Listyo Sigit Prabowo）表示，調查人員已採集到「數件證物」，「有書寫記錄，還有可能曾引發1起爆炸的粉末證據」。
印尼當局至今已確認1名嫌犯，是其中1名受傷學生，但里斯提約不排除其他人涉案的可能性。他表示，調查人員也正在檢視這名嫌犯的家庭和社群媒體帳號。
里斯提約還說，有96人在這起爆炸案中受傷，較警方先前公布的55人上修；其中29人仍住院治療，至少有2人在加護病房救治。
印尼警方反恐部隊「88特別分隊」（Densus 88）發言人梅恩德拉（Mayndra Eka Wardhana）則對法新社透露，調查人員已搜索了嫌犯住家，但仍在調查他的作案動機。（譯者：高照芬/核稿：張正芊）1141108
