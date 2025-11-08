印尼校園清真寺爆炸釀55傷！兇手竟是17歲高中生

爆炸事件後，好奇的圍觀者正在觀察軍方人員站崗。（圖／達志／美聯社）

印尼首都雅加達（Jakarta）1座位於高中校園內的清真寺，在當地時間7日舉行禮拜時發生連環爆炸，造成數十人受傷。警方表示，這起事件「可能是1場蓄意攻擊」，而1名年僅17歲的學生被懷疑是嫌犯。

據《路透社》報導，事件發生地點位於北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的1所學校園區內，爆炸發生時，清真寺內大批信徒正在進行禮拜。根據警方說法，目前已有55人因不同程度的傷勢被送往醫院，其中包括燒傷與嚴重創傷。

「那聲音大得嚇人，我們的心臟都快跳出來，根本喘不過氣，只能拼命往外跑。」43歲的盧西安娜（Luciana）回憶稱，她當時在校內食堂工作，親眼目睹窗戶震碎、濃煙冒出，以及群眾尖叫逃離的混亂場面，「我原本以為是電線短路或音響爆炸，結果完全不是那麼回事。當我們逃出來時，濃煙已經從清真寺裡冒出。」

當地居民塔里甘（Immanuel Tarigan）也透露：「我在找我的孩子，他們在那間學校念書。現場一片混亂，我看到很多受傷的民眾，有些人的臉幾乎被炸爛。」

印尼警方的拆彈小組在雅加達1所高中清真寺內進行調查。（圖／達志／美聯社）

印尼國會「人民代表會議」（DPR-RI）副議長阿赫瑪德（Sufmi Dasco Ahmad）在探視傷者後向媒體表示，嫌犯是1名年輕男性，目前正在接受手術，但他未透露更多細節及可能動機。

印尼官方通訊社「安塔拉」（Antara）則引述副安全部長弗里德里希（Lodewijk Freidrich）的說法，證實「現場共有2次爆炸。」

印尼國家警察總長普拉博沃（Listyo Sigit Prabowo）則指出，該嫌犯是就讀於事發清真寺所屬高中的學生，「我們已經確認了嫌疑人身份，目前正在追查他周邊環境及住家情況，以釐清動機。」

印尼總統府隨後也證實，警方在現場發現了1件刻有字跡的「玩具武器」，但並未公布更多細節。

雖然印尼過去曾發生針對教堂或西方目標的恐怖攻擊，但針對清真寺的爆炸事件極為罕見。近年來，當地的伊斯蘭激進主義活動已大幅減弱，因此該起事件格外令人震驚。

案發後，警方立即以鐵柵欄封鎖校區，將整個區域列為犯罪現場。身穿黑衣、持突擊步槍的特警進駐現場，街道兩旁停滿救護車與裝甲車。這處校園位於1片主要由印尼海軍擁有的土地上，周圍居住著許多現役與退役軍官，平時警戒森嚴。

在綠色外牆的清真寺外，一排排脫下的鞋子靜靜排列著，法醫人員正仔細搜集證物。地上散落著被炸壞的捐款箱與風扇，但清真寺外牆並未出現嚴重的結構性損毀。

警方目前尚未對爆炸裝置的種類、嫌犯的動機或可能的組織聯繫作出說明，但這起事件已引發雅加達全城進入安全警戒。印尼內政部表示，將在全國清真寺與宗教場所加強安檢，防止類似悲劇重演。

