印尼校園清真寺爆炸釀55傷！兇手竟是17歲高中生
印尼首都雅加達（Jakarta）1座位於高中校園內的清真寺，在當地時間7日舉行禮拜時發生連環爆炸，造成數十人受傷。警方表示，這起事件「可能是1場蓄意攻擊」，而1名年僅17歲的學生被懷疑是嫌犯。
據《路透社》報導，事件發生地點位於北雅加達卡拉巴加丁（Kelapa Gading）地區的1所學校園區內，爆炸發生時，清真寺內大批信徒正在進行禮拜。根據警方說法，目前已有55人因不同程度的傷勢被送往醫院，其中包括燒傷與嚴重創傷。
「那聲音大得嚇人，我們的心臟都快跳出來，根本喘不過氣，只能拼命往外跑。」43歲的盧西安娜（Luciana）回憶稱，她當時在校內食堂工作，親眼目睹窗戶震碎、濃煙冒出，以及群眾尖叫逃離的混亂場面，「我原本以為是電線短路或音響爆炸，結果完全不是那麼回事。當我們逃出來時，濃煙已經從清真寺裡冒出。」
當地居民塔里甘（Immanuel Tarigan）也透露：「我在找我的孩子，他們在那間學校念書。現場一片混亂，我看到很多受傷的民眾，有些人的臉幾乎被炸爛。」
印尼國會「人民代表會議」（DPR-RI）副議長阿赫瑪德（Sufmi Dasco Ahmad）在探視傷者後向媒體表示，嫌犯是1名年輕男性，目前正在接受手術，但他未透露更多細節及可能動機。
印尼官方通訊社「安塔拉」（Antara）則引述副安全部長弗里德里希（Lodewijk Freidrich）的說法，證實「現場共有2次爆炸。」
印尼國家警察總長普拉博沃（Listyo Sigit Prabowo）則指出，該嫌犯是就讀於事發清真寺所屬高中的學生，「我們已經確認了嫌疑人身份，目前正在追查他周邊環境及住家情況，以釐清動機。」
印尼總統府隨後也證實，警方在現場發現了1件刻有字跡的「玩具武器」，但並未公布更多細節。
雖然印尼過去曾發生針對教堂或西方目標的恐怖攻擊，但針對清真寺的爆炸事件極為罕見。近年來，當地的伊斯蘭激進主義活動已大幅減弱，因此該起事件格外令人震驚。
案發後，警方立即以鐵柵欄封鎖校區，將整個區域列為犯罪現場。身穿黑衣、持突擊步槍的特警進駐現場，街道兩旁停滿救護車與裝甲車。這處校園位於1片主要由印尼海軍擁有的土地上，周圍居住著許多現役與退役軍官，平時警戒森嚴。
在綠色外牆的清真寺外，一排排脫下的鞋子靜靜排列著，法醫人員正仔細搜集證物。地上散落著被炸壞的捐款箱與風扇，但清真寺外牆並未出現嚴重的結構性損毀。
警方目前尚未對爆炸裝置的種類、嫌犯的動機或可能的組織聯繫作出說明，但這起事件已引發雅加達全城進入安全警戒。印尼內政部表示，將在全國清真寺與宗教場所加強安檢，防止類似悲劇重演。
看更多 CTWANT 文章
不敢住了！裝潢工人觸電身亡「婚房慘變凶宅」 屋主怒求償220萬
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
其他人也在看
日職/不捨一歲兒患癲癇！軟銀鷹老將「找不出病因」盼大家體諒
日職軟銀鷹36歲老將中村晃最近才剛動刀，治療椎間盤突出的問題，預計2~3個月後才能重返賽場，今天他在IG透露自己一歲的兒子目前正因「嬰兒癲癇痙攣症候群」與病魔奮鬥。中天新聞網 ・ 6 小時前
蔣萬安能替選將站台? 民眾黨冷回:等藍營安頓再談
政治中心／綜合報導2026地方選舉，台北市議長戴錫欽拋出"蔣萬安可幫民眾黨議員選將站台"，因為他認為"民眾黨可能沒有自己的母雞"，引發黨內議論，要選松信的李明璇就說"比起同台、同心更重要"。民眾黨副秘書長許甫則認為"合作形式等鄭麗文把國民黨內事務安頓完再談"。民進黨議員則諷刺，"蔣萬安為了不再三角督，才祭出這種犧牲小雞的作法"。民視 ・ 2 小時前
赴白色恐怖秋祭「追思共諜」惹議 鄭麗文批：有人刻意扭曲誤導
國民黨主席鄭麗文今天（8日）下午出席「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，因主辦方原發出的採訪通知中提及，該活動主要追思對象為共諜吳石等人，引發爭議。鄭麗文則在致詞時表示，自己上任國民黨主席還不到1週，就受到主辦單位邀請，因此自己今天必須前來參加，而這2天台灣的政治、媒體環境，開始有人故意誤導，完全扭曲這場活動的神聖與莊嚴性。鏡報 ・ 2 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 11 小時前
桌球排名資格賽》直落三擊退削球新秀陳佳宜 簡彤娟奪回失去1年的國手頭銜
今年萊茵魯爾世大運獲得女雙銅牌的國泰女將簡彤娟，今天在115年中華桌球排名資格賽女子組第四次賽最後一輪，以直落三打敗新生代削球好手陳佳宜，奪回失去1年的國手頭銜，也是她生涯第5次入選國手。世界排名71的簡彤娟前三次賽分別敗給現役國手李昱諄、黃愉偼、葉伊恬，第四次賽她調整心態重新出發，連續擊退呂瑀恩、自由時報 ・ 1 小時前
男子自家花園挖泳池 挖出價值逾兩千萬黃金
法國一名男子日前在自家後院挖洞打算蓋泳池，意外發現一批寶藏：價值超過2400萬台幣的金條和金幣。太報 ・ 6 小時前
驚世奇觀！全球最大面積「蜘蛛網牆」曝光 11萬隻共同編織「以牠為食」
根據10月17日發表於《地下生物學》（Subterranean Biology）期刊的研究報告，該群落由2種蜘蛛組成：「棚蛛」（Tegenaria domestica，又稱barn funnel weaver或domestic house spider）與「遊蕩始微蛛」（Prinerigone vagans）。研究估計約有69,000隻棚蛛與超過42,000隻遊蕩始...CTWANT ・ 8 小時前
印尼校園內清真寺突爆炸釀54傷 人數恐上升！學校拉封鎖線
根據外媒《印尼之聲》報導，這起爆炸案發生於今日下午，雅加達北部一間高中的清真寺內，原本在進行週五禮拜講道，但不明原因發生爆炸。雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）在記者會上表示，約有54名傷者，多為燒傷、被爆炸碎片擊中或受到其他小物體傷害；傷者們的傷勢輕...CTWANT ・ 1 天前
陳零九閃兵副業也沒了！5年潮牌畫下句點 昔創年收千萬業績
這個潮牌創立於5年前，曾因陳零九的高人氣與設計團隊的巧思，在市場上建立穩定客群，年營業額一度突破千萬元。品牌團隊在最後一次公開貼文中感性寫下，「終於還是來到了最後一款」、「也或許有朝一日，我們也會以不同的面貌或形式再次出現。」並感謝老闆陳零九長期以來的信任...CTWANT ・ 14 小時前
影／想念的滋味！彰化名店阿泉爌肉飯、阿璋肉圓恢復供應 饕客排長龍
自台中爆發非洲豬瘟後，全台禁宰禁運豬隻15天，昨天禁令解除，以溫體豬為主要食材的彰化各爌肉飯及肉圓店，今天上午紛紛重新營...聯合新聞網 ・ 6 小時前
悲從中來！沈伯洋見亡母最後匯款註記「這2字」：我會突然感到難過
民進黨立委沈伯洋的母親在今年7月14日逝世，享壽68歲。他今（8）日凌晨發文透露，終於鼓起勇氣到銀行處理媽媽的帳戶，但回到家看到帳戶記錄最後一筆媽媽匯給他的款項上註記「繼承」2字，不禁悲從中來。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
印尼首都清真寺爆炸55人受傷 嫌疑犯年僅17歲
（中央社雅加達7日綜合外電報導）印尼首都雅加達的一座校園內清真寺今天稍早在禮拜期間發生爆炸，已造成55人受傷。相關當局官員表示，這可能是一起攻擊事件，目前一名17歲青少年被列為嫌疑犯。中央社 ・ 21 小時前
印尼雅加達學校清真寺爆炸！55人受傷急送醫
[NOWnews今日新聞]印尼首都雅加達今（7日）一所學校內的清真寺發生爆炸，55人送醫，警方初步調查指出，這可能是一起襲擊事件，一名17歲少年被確認是嫌犯。路透社報導，印尼首都雅加達一所學校建築群內...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
警鐘響起：美國連四場選舉 民主黨通殺共和黨
吳芳銘／政治經濟觀察員鏡報 ・ 13 小時前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 9 小時前
Steam出包害慘獨立遊戲團隊！14萬玩家收願望清單，首週卻只賣出500套？
根據外媒報導，由法國獨立團隊 Permadeath 研發像素風格沙盒遊戲《Planet Centauri》於 2024 年 12 月正式推出 1.0 正式版，結束了長達 8 年的搶先體驗階段。本作主打太空探索、2D 沙盒建造、怪獸養成等玩法，原本遊戲擁有接近 14 萬人加入願望清單，但因 Steam 系統出錯導致 1.0 正式版首週僅售出 581 套，遠低於預期，這讓遊戲開發者徹底傻眼，甚至沮喪到開始懷疑人生。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成
鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成EBC東森新聞 ・ 9 小時前
日相高市凌晨3時開會 為「鐵人作息」向隨行致歉
（中央社記者戴雅真東京7日專電）日本首相高市早苗的「鐵人」作息今天在日本成為討論焦點。為了上任後首場眾議院預算委員會答詢，高市罕見從凌晨3時開始開會。她今天表示，對「給秘書官、SP（警護人員）、司機增添麻煩」感到抱歉。中央社 ・ 1 天前
向上國中美術班畢展「滴滴清純的珍6水」 12/20大墩文化中心登場
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立向上國中第六屆美術班畢業美術展《滴滴清純的珍6水》將於12月20日互傳媒 ・ 6 小時前
印尼高中爆炸55人傷！校園清真寺遭襲 17歲嫌犯受傷手術中
雅加達高中清真寺驚傳爆炸！威力雖不強，卻造成55人受傷，其中多為學生，4人頭部和臉部受傷嚴重正在接受手術。警方初步調查，疑似17歲嫌犯引爆自製炸彈所致，這也是印尼首次有學校遭此類攻擊。目前校園已被封鎖並暫停上課，以確保師生安全。警方正全力釐清案情及校內是否還有其他潛在危險。TVBS新聞網 ・ 20 小時前