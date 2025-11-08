印尼校園清真寺 17歲學生引爆50多傷

印尼北雅加達的1所高中，當地時間7號中午，校內的清真寺突然發生爆炸，造成50多人受傷送醫。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術，至於犯案動機，仍有待調查。這是印尼首次有學校 遭到此類攻擊，警方初步排除 是恐怖攻擊事件的可能性，也立即清查校園內，是否仍有其他爆裂物。當局已封鎖校園，並暫時停課，以確保學生安全。

印尼7號1所高中，校內清真寺的禮拜堂，突然發生爆炸，造成50多人受傷。警方表示，嫌犯是該校1名17歲的學生，正在醫院接受手術。警方也立即清查，校園內 是否仍有其他爆裂物，至於嫌犯的犯案動機，仍有待調查。學校廚師盧西亞娜：「我當時嚇壞了，因為清真寺和食堂離得很近，我以為是電線出了問題，或是音響系統爆炸了，但我們不知道到底怎麼回事，我們跑出去的時候，清真寺裡正冒出白煙，窗戶也都碎了。」

這所高中是位於 北雅加達的SMA 72高校。案發後，警方在清真寺外 拉上封鎖線，爆裂物可能是威力較低的自製炸彈。根據BBC報導，爆裂物被放置在清真寺的禮拜堂內 及門口附近，當地時間7號中午12點15分，學生正在寺內進行禮拜。目擊者表示，他們聽到至少兩聲巨響，之後傷者被送往醫院，大部分是學生，目前仍有20多人，因燒燙傷、及輕微撕裂傷，持續在醫院接受治療。學生菲爾扎圖拉：「我首先想到的是 如何保命，因為我擔心清真寺會倒塌，所幸我離出口很近，所以能先跑出去，當我回頭查看時，清真寺已被濃煙籠罩，每個人都拔腿狂奔。」

這是印尼首次有學校 遭到此類攻擊。當局已封鎖校園，並暫時停課，以確保學生安全。目擊學生瑞陽：「起初我們以為，可能是音響系統或其他東西壞了，但結果發現 爆炸來自祈禱墊下面。」

當地媒體引述學生說法，嫌犯個性孤僻，長期遭受霸凌，有可能因想報復和輕生而犯案，但真正原因 仍有待警方釐清。

