印尼校園突爆炸！傳至少54傷 人數恐增加

國際中心／倪譽瑋報導

校園傳爆炸聲！今（7）日印尼雅加達一處學校，校內的清真寺突然爆炸，當地媒體的轉播畫面可見，學校周圍拉起封鎖線、大量救護人員趕到現場。目前爆炸原因、死傷人數警方仍在確認，但初步消息指出，傷者至少有54人，且人數恐怕會再上升。

綜合印尼當地媒體報導，今天下午雅加達的一所學校，校內的清真寺不明原因發生爆炸，羅盤電視台（Kompas TV）與美都電視台（Metro TV）等當地新聞頻道的畫面都顯示，學校周圍拉起封鎖線、多輛救護車待命，場面駭人。

關於爆炸原因，大雅加達都會警區官員初步說明，爆炸後有數十人送醫，傷勢輕重不一，不排除已有死者。警方正持續調查爆炸原因中，有消息指出可能是氣槍（Airsoft Gun）引起，但官員表示無法核實。

至於傷亡數字，初步消息指出可能高達54人，但《路透社》指出目前無法確認。



