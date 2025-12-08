印尼毀滅性洪水 森林濫伐加劇天災
國際焦點，大水沖出了真相嗎？持續好幾天的暴雨，襲擊東南亞多個國家，在印尼，災情最嚴重的是蘇門答臘島一帶，數百萬人受到波及。有環保團體指出，災情這麼嚴重，跟採礦、以及伐木相關的森林砍伐行為，脫離不了關係，影響到水土保持。
海岸邊堆滿大量木頭，其中許多明顯整齊切割過。印尼11月下旬發生毀滅性洪災，蘇門答臘成為重災區，也引發外界檢視，洪災為何如此嚴重。 環境倡議負責人 亞當：「這場災難並非自然災害，而是政府對自然資源管理不當，造成的生態災難。」
環保組織指出，猖獗的森林砍伐和自然資源開採，是導致嚴重的洪災的主要原因之一。 環境倡議負責人 亞當：「根據西蘇門答臘生態健康研究所計算，光是西蘇門答臘省，從2001年到2024年，溼地森林砍伐面積就達到32.4萬公頃。」
光是去年一年內，蘇門答臘就損失超過24萬公頃的原始森林，讓當地的小型河川流域暴露在更高風險中。另一項研究也評估，自2000 年起，亞齊省、北蘇門答臘省與西蘇門答臘省，共計減少了 19600 平方公里的森林面積，超過台灣面積的一半。 環境倡議負責人 亞當：「由於目前降雨量過大，原本應該像海綿一樣，吸收上游水分的森林停止發揮作用，導致木材被一路沖到河口。」
專家指出，蘇門答臘是印尼森林砍伐最嚴重島嶼，目前只有14陸地面積被森林覆蓋。印尼環境部長先前表示，將就洪災災區內涉及伐木、採礦和棕櫚種植等8家公司進行質詢，希望能讓災難，避免重演。
