印尼毀滅性洪災 死亡人數破900

印尼蘇門答臘東北部的世紀洪災持續擴大，死亡人數已累積超過900人，仍有超過270人下落不明。許多村落和城鎮被泥水淹沒，道路中斷 物資難以送達，成千上萬的受災民眾，仍在瓦礫與汙泥中等待救援，連續多日沒有乾淨的飲水與食物，甚至只能把泥水煮沸止渴。

走過泥濘街道，房屋內同樣滿目瘡痍，被大水圍困那幾晚，她們的丈夫都在外地工作，家裡只有這兩名年輕的母親，和5個哭泣的孩子。受災民眾 ：「我們用泥水洗東西，收集雨水來喝，隔壁的華人夫婦像父母一樣照顧我們，給了我們一壺水，我們省著用了兩天，嘴唇乾裂的時候，就用這壺水潤潤嘴唇，就這樣活下來。」

印尼蘇門答臘島致命洪災，災情持續擴大，官方周六的最新統計，死亡人數已超過900人，失蹤人數則是下修到約274人。在偏遠的亞齊塔米昂，這間寄宿學校收容了將近350人，受困整整一星期，洪水才退去，居民必須跨過滿地倒塌的樹木、涉過泥水，步行好幾個小時，才能走到物資發放點。寄宿學校校長 ：「(那星期)我們只能吃棕櫚樹苗，蕨菜苗和各種能找到的菜，因為沒有政府的任何援助，洪水退去後 才能出門求援，(喝水怎麼辦)，學生只能收集泥水煮來喝，我們的幫浦壞了。」

他的妻子雖然逃過洪水，卻因為來不及帶降血糖藥物，再也回不了家。罹難者的先生 ：「我們在這裡待了一星期，周五(11，28)晚上到的 已經一星期了，(死者沒有得到任何醫療處置嗎)，完全沒有 沒有任何人來過，(完全沒有救治 沒有醫務人員來過)，沒有 沒有人來過。」

近年來，洪水與土石流，已成為印尼最致命的天災，地方政府呼籲政府宣布全國緊急狀態，釋出資源，加速救援，因為對這些受困的民眾而言，乾淨飲用水 糧食 和藥物，每一項都是生與死的關鍵。

