印尼氣候災民提告水泥巨擘 瑞士法院受理成指標性訴訟

從空中俯瞰，印尼帕里島宛如鑲嵌在海面上的明珠，但當地人正經歷一場緩慢發生的氣候災難。39歲的阿斯馬妮亞與丈夫划著木船巡視受損的海藻田，原本應該豐收的田地現在全被致命的高溫與上漲的海水吞沒。

印尼帕里島居民阿斯馬妮亞指出，「這棵枯樹原本矗立在後灘，現在已經倒塌，還有這些是活樹的樹根，但它們的根已經從土裡裸露，如果再來一次潮汐洪水，這些樹很可能也會倒塌。」

走進島民家中，牆壁滿是鹽水侵蝕的痕跡，有居民控訴，家裡嚴重生鏽的摩托車正是潮汐洪水頻繁入侵的鐵證。島上居民現在每天都活在不安之中，深怕睡夢之際海水會無聲無息漫過床鋪。

為了保住土地，有漁民帶著村民在岸邊努力種下紅樹林，試圖跟大海搶地；他們還將怒火轉向全球最大水泥商霍爾森集團，認為該公司龐大的歷史排放量，必須為島上的物質損失與觀光收益銳減負責。

印尼帕里島居民普詹托表示，「請停止造成氣候變遷的生產活動，不要讓潮汐洪水發生，我們不想要這樣的生活，我們每天生活在焦慮中，我很害怕當我們熟睡時海平面會突然上升。」

這場在瑞士法院開啟的指標性官司打破國界限制，展現氣候正義的轉折。若最終島民勝訴，全球無數大企業可能都將面臨同樣的跨海究責，為全球暖化付出的代價做出賠償。