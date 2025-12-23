印尼氣候災民提告水泥巨擘 瑞士法院受理成指標性訴訟
從空中俯瞰，印尼帕里島宛如鑲嵌在海面上的明珠，但當地人正經歷一場緩慢發生的氣候災難。39歲的阿斯馬妮亞與丈夫划著木船巡視受損的海藻田，原本應該豐收的田地現在全被致命的高溫與上漲的海水吞沒。
印尼帕里島居民阿斯馬妮亞指出，「這棵枯樹原本矗立在後灘，現在已經倒塌，還有這些是活樹的樹根，但它們的根已經從土裡裸露，如果再來一次潮汐洪水，這些樹很可能也會倒塌。」
走進島民家中，牆壁滿是鹽水侵蝕的痕跡，有居民控訴，家裡嚴重生鏽的摩托車正是潮汐洪水頻繁入侵的鐵證。島上居民現在每天都活在不安之中，深怕睡夢之際海水會無聲無息漫過床鋪。
為了保住土地，有漁民帶著村民在岸邊努力種下紅樹林，試圖跟大海搶地；他們還將怒火轉向全球最大水泥商霍爾森集團，認為該公司龐大的歷史排放量，必須為島上的物質損失與觀光收益銳減負責。
印尼帕里島居民普詹托表示，「請停止造成氣候變遷的生產活動，不要讓潮汐洪水發生，我們不想要這樣的生活，我們每天生活在焦慮中，我很害怕當我們熟睡時海平面會突然上升。」
這場在瑞士法院開啟的指標性官司打破國界限制，展現氣候正義的轉折。若最終島民勝訴，全球無數大企業可能都將面臨同樣的跨海究責，為全球暖化付出的代價做出賠償。
其他人也在看
能源轉型變這樣？壓垮光電業！協會示警：外資嚇到啟動「千億撤資計畫」
台灣光電產業正面臨存亡關鍵時刻！太陽光電產業七大公協會於22日發出沉重警訊。業界直指，今年不僅飽受天災與輿論抹黑之苦，近期立法院倉促修訂《環評法》更被視為壓垮能源轉型的「最後一根稻草」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 16
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 49
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
魔性早顯露？張文當保全時曾因「沒分到龍眼」恐嚇同事
被認為是鄭捷模仿犯的張文，手段兇殘猶有過之，在北車、捷運中山站商圈狠奪3條人命，而他過往當保全時工作態度不佳，還因為沒分到住戶送的龍眼，恐嚇同事被開除，當時還遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 36
早上第1杯水別喝！譚敦慈曝正確煮水時間 警告2種水喝進毒素
「多喝水有益健康」幾乎是老生常談，但你知道嗎？煮水也藏著不少學問。水雖看似透明潔淨，卻可能暗藏塑膠微粒、重金屬與永久化學物質PFAS等危機。護理師譚敦慈提醒，選對煮水時間與方式，才能有效降低化學物風險健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 5
聖誕節雨區擴大！「這2天」雨最大探13度 一圖看一週天氣
未來一週受2波冷空氣影響，中央氣象署指出，今（21）日東北季風南下，週一仍持續受到影響，北台灣整天較涼。週三至週四迎來第二波東北季風，各地降雨機率提高，局部空曠地區可能下探至13度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
挑戰大陸冷氣團！更強冷空氣聖誕節報到 雨擴全台低溫下探10℃
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報， 23日晨至24日晚上綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
頂樓追張文沒拿槍！下班警來不及領裝 百貨逆衝手扶梯逮人畫面曝
北捷台北車站、中山商圈19日發生驚悚隨機砍人案，事後凶嫌張文和警方先後進入中山一家百貨頂樓畫面曝光後，引發網友質疑警察為何僅用警棍和手電筒、沒用槍，今（21日）中山一派出所所長李欣鴻受訪回應，表示部分下班同仁獲報來不及領裝就直衝現場，另也有同仁獲報當下依規定不用領槍、防彈背心等，當天員警衝中山百貨密錄器視角也曝光。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 30
丟下機車衝上扶梯追張文！ 所長不忍同仁遭苛責哽咽公布密錄器
中山一派出所所長李欣鴻公布追捕隨機攻擊嫌犯張文的密錄器畫面，還原警方當時衝進誠品南西店的過程。李欣鴻強調，參與行動的同仁已拚盡全力，有些甚至是下班後趕來支援，來不及領取裝備就直接趕赴現場。他懇請社會大眾能給予警察更多支持與鼓勵，肯定警察在危急時刻奮不顧身保護民眾的精神！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 86
「0度線」高度降低 聖誕節有望下雪！下波冷更強久
【江宜潔／綜合報導】今（22）日受東北季風影響，迎風面大台北山區、基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫雨，尤其宜蘭可能出現大雨，另大台北平地下半天也有零星飄雨機會，而這波濕涼預計明（23）日開始趨緩。專家提醒，下一波冷空氣會更強久，且聖誕節前後「0度線」高度降低，部分高山都有機會追雪。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援
新／張文中山砍人 最新畫面曝光！警「逆向」衝手扶梯救援EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 7
「這天」更強冷空氣報到！粉專示警：降雪範圍擴大、時間拉長
生活中心／巫旻璇報導今（22日）清晨全台最低氣溫出現在苗栗公館，僅12.6度。隨著東北季風逐漸轉為偏乾，北台灣天氣型態轉為多雲，不過北海岸及東半部地區仍有局部短暫降雨機率。中央氣象署提醒，這波冷空氣影響最明顯的時段，將落在週四（25日）耶誕節夜間至週五（26日）清晨，中部以北低溫可能下探至13至15度，民眾外出應留意保暖。此外，週三起更強一波東北季風南下，氣象粉專「林老師氣象站」也指出，這波冷空氣條件有利降雪發生，不僅高山降雪機率提高，影響範圍也將擴大，降雪時間同樣有延長趨勢。民視 ・ 1 天前 ・ 發起對話
把握週二回暖！週三東北季風再起 低溫下探13度
把握明天好天氣！中央氣象署指出，明日短暫回溫，週三東北季風或大陸冷氣團增強，最冷時間落在週四至週五清晨，局部地區低溫下探11度，全台高山有望降雪。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前 ・ 1
東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪
「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 發起對話
又有冷氣團？聖誕節恐急凍12度 一路冷到週末
東北季風一波接著一波，今（22）日仍持續受到東北季風影響。天氣風險分析師薛皓天指出，週四聖誕節底層東北季風強度再增強，中層雲系逐漸通過，水氣雲量持續偏多，夜間至清晨低溫明顯，各地低溫約12~15度，預報台北測站低溫有接近14度機會，不過是否達冷氣團仍須觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
中科作業員自稱張文｢同夥｣預告板南線屠殺辯惡作劇！深夜羈押禁見
[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店19日晚間發生隨機殺人事件，累計含27歲兇嫌張文共4人死亡、11人受傷。案發後一名任職於中部科學園區的張姓作業員涉嫌在社群平台發文自稱是兇嫌張文的「同夥」，並巨細靡遺地羅列原本規劃在板南線進行大規模殺戮的計畫，甚至以挑釁語氣感嘆：「難怪同夥表示失敗」。台中地檢署於21日拘提張姓男子到案，檢方認為其罪嫌重大且具備反覆實施恐嚇之虞，向台中地方法院聲押聲押，法官裁定羈押禁見。 由於張姓男子發文內容精確對應19日當晚中山站外的無差別攻擊事件，不少網友擔憂張文仍有「隱藏共犯」在逃，造成社會極大動盪。新北市政府警察局三峽分局在接獲報案後迅速啟動專案小組與地檢署展開跨境聯合調查，透過數位足跡鎖定現年43歲、於中科園區擔任作業員的張姓男子，並於21日上午前往張姓男子位於台中市清水區的住處執行拘提與搜索，現場查扣張姓男子的手機進行數位鑑識 ，張姓男子則辯稱只是一時好玩惡作劇。 中檢指出，20日上午7點2分接獲民眾報案，1名暱稱「rleioutalf710902」的網友在Threads留言刊登「不一樣吧！原計畫板南站內～且在5點鐘開始～所以原計畫是5點鐘開始到7新頭殼 ・ 1 天前 ・ 29
明天天氣東北部防較大雨勢 下波東北季風周三報到低溫探13℃
中央氣象署今天（21日）表示，明天仍受東北季風影響，東北部地區留意較大雨勢；24日（周三）另一波東北季風南下，預估持續影響至下周，水氣由濕轉乾，預估冷空氣最強時間點是25日（周四）晚至26日（周五）清晨，中部以北低溫約攝氏13至15度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 1
自稱張文同夥「計畫不一樣」！43歲中科男遭逮辯惡作劇遭禁見獲准
台北捷運1219攻擊事件發生後，網路接連出現不當留言或貼文，有人轉發「和嫌犯張文是兄弟」，還稱「下一個地點高雄車站」、預告25日會有更大的事件等文章，引發恐慌，橋頭地檢署昨（20）天指揮調查，拘提一名台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 12