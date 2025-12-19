印尼水患災區馳援 義診清掃身心重建

印尼蘇門答臘島，遭受上百人死亡的致命水患。棉蘭慈濟志工除了號召人醫團隊到災區義診，也調集重型機具，前往重災區亞齊，協助整理街道，清運大量的泡水廢棄物。

路邊停的車輛，像疊羅漢一樣卡著，街道上更堆滿了洪水浸泡過的廢棄物，和又黏又稠的淤泥，這裡是印尼亞齊，塔米昂縣，受災最嚴重的地區之一，災後復原，棉蘭慈濟志工調來重型機具協助。

棉蘭慈濟志工 楊樹清：「只有把街道清理乾淨了，店家才能整理自己的店面，洪水把他們的店面淹得很慘，只有清理好，重新營業，整個城市的經濟才能重新運轉。」

這次洪水淹得相當嚴重，布迪經營的家具店，店內物品有95%都毀損了，但他仍坦然面對，希望在慈濟的重機具進駐後，能加快這個城市的復原腳步。

店家 布迪：「感謝慈濟提供重機具協助，我們把道路上受損的各種雜物，清理掉 路上的廢棄物清掉後，我們才有可能比較仔細地，開始整理我們的店面，感恩真主保佑，現在道路都清得差不多了，泥漿也少了很多。」

另一處災區棉蘭，慈濟人醫團隊則前往波羅尼亞村進行義診，志工在義診前已先行做過家戶訪查，有七成左右的40歲以上民眾，災後在健康上都出現了問題。

求診民眾 蘇萊米：「非常感謝你們提供我免費的醫療援助，希望能早日康復，也祝福幫助我的大家，身體健健康康。」

波羅尼亞鎮鎮長 朗咖：「這項義診服務非常好，居民也正好有就診需求，洪災過後，很多人健康出現問題，像是皮膚疾病、呼吸道的問題，你們有專業的醫護人員來關懷和給藥，讓民眾安心多了。」

洪災後，慈濟志工成為災區民眾的最強後援，不僅要助災區復原，也以溫情陪伴受災民眾挺過難關。

