印尼洪患賑災 棉蘭志工再發放

東南亞大規模水災，後座力持續發威，印尼慈濟志工，先前已經前進重災區北蘇門答臘省會棉蘭進行發放，然而由於受災範圍實在太大，很多居民沒辦法被照顧到，於是又一場行善之旅，再度啟程。

生活用品全擺在高處曬日光浴，因為下方地面，成了無邊際游泳池。印尼棉蘭水災仍未完全消退，邁蒙縣出現洪水侵門踏戶，人們一邊搶救泡水家具，一邊長嘆，都是被環境逼的。

受災民眾 哈夏：「總之心情很複雜，到最後只能放下 坦然接受，除了向上蒼祈求，我們也已無法再多做什麼了。」

心都受傷了，卻只能自我舔舐傷口，更無言的還在後頭；民眾把泡過泥水的餐具重新清洗，城市到處斷水斷電，接下來就要擔心，爆發大規模傳染病。

為了大家健康著想，棉蘭慈濟志工衝到第一線，不顧積水、捲起褲管，發放麵包、礦泉水等物資，希望居民全力整理家園同時，不至於吃壞肚子。

慈濟志工 黃桭樺：「我們選擇這個地點，因為這裡經常遭受嚴重洪水影響，雖然只是些簡單的物資，但希望能對他們有所幫助。」

另一個災區「巴當古義斯」就好一些，洪水第一天一樓慘被滅頂，雖然大致水都退了，但歷經蹂躪，村莊看上去頗為淒涼。

村長 哈利亞迪：「我們向慈濟致上萬分的感謝。」

慈善物資，讓大夥不再那麼悲觀，但根據地方官員指出，除了吃的用的，災區還缺醫療資源，希望有更多人幫他們一把，好衝刺復建進度。

