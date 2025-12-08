印尼洪澇災情慘重 大愛台同仁祈福募愛
這一波發生在東南亞各國的洪災，造成的災情巨大，需要匯聚非常多善的能量。像是在印尼棉蘭，也有大愛台的職工家裡遭遇水患，但為了記錄志工們愛的足跡，他們仍堅守崗位出班拍攝，畫面傳回雅加達，大愛台的同事還有慈濟大愛學校的孩子，都發起募愛祈福行動，就是希望也能為災區盡一分心力。
街道上的水位，淹到了成人的膝蓋，居民出入只能涉水而行，縱使大水退去，也是滿地淤泥，大大影響人們的生活，這是印尼北蘇門答臘這波洪水的災況看著棉蘭大愛台的同事們，傳回當地災情的畫面，印尼大愛台的職工都能感同身受，因此發起祈福募愛行動印尼大愛台營銷部主管林佩珊：「雖然我們無法直接前往災區，提供協助 但我們在這裡，也能為他們送上祈福，願這場災難能盡快得到解決，受災的居民早日恢復 走出困境。」
印尼大愛台職工阿斯摩洛：「真的很難過 直到現在，我們在(工作的)群組裡，仍持續互相關心 詢問居民狀況，有人受影響嗎 情況如何，感恩真主 棉蘭的同事還算平安。」
印尼大愛台職工阿迪：「希望透過這次的援助，我們同時也把祝福，傳遞給正在受災的居民 ，願他們能堅強面對 獲得力量，並願這場洪災早日結束。」
除了印尼大愛台員工，想為災區盡一分力，慈濟大愛學校的孩子們，也都有樂捐行動，期待這分愛的能量，透過慈濟志工的雙手，快快送進所有受災地區，幫助大家重建生活。
更多 大愛新聞 報導：
印尼毀滅性洪水 森林濫伐加劇天災
印尼洪災馳援 亞齊重災區無水電
其他人也在看
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 18
台東73歲翁載29歲孫赴國考「自撞雙雙斷魂」 車體嚴重毀損
車頭全毀！今天（7日）清晨在台東縣成功鎮發生祖孫2人共乘1車猛烈高速撞擊變電箱，最後傷重不治的嚴重車禍，目前查出開車的是阿公，載著孫子要去趕赴公務員特考，沒想到再也到不了考場。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 32
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 34 分鐘前 ・ 3
新北板橋府中商圈「定食8」凌晨爆炸！ 整層炸爛多名路人受傷送醫
[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生公安事故，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，掉落的殘骸及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成多人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療，消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，詳細事故原因仍待調查釐清。 警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。 警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是4女1男5名路人及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫。新北市消防局長陳崇岳指出，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。 陳崇岳續指，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 4
夫妻下車購物「沒熄火」車被偷 車主急攔遭甩飛｜#鏡新聞
台中一名男子，昨天(6日)下午載太太外出到超商消費，兩人沒把車熄火上鎖，被歹徒鎖定，趁機將車開走。車主發現立刻衝上前阻止，嫌犯迅速倒車逃離，車主當場被甩飛到大馬路上，差點就被行經車輛輾過。偷車賊趁機逃逸，警方獲報到場，立刻出動圍捕，在30分鐘內將人逮捕。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 3
台南露營男「當街持斧砍女警」！友人揭「行凶動機」這狀況非首次
社會中心／曾郁雅報導台南市東區昨（6）日晚間發生一起針對執勤員警的暴力攻擊事件，一名女警在路口進行違規停車稽查時，遇到駕駛突然失控揮斧，造成她手臂與背部多處受傷，情況一度緊急，行凶男子隨即被制服帶回，警方依殺人未遂與妨害公務等罪嫌將他移送台南地檢署，對此市長黃偉哲怒發聲譴責暴力，強調市府將協助女警依法提告，公權力不能退讓一步，隨後男子出手原因也初步被挖出。民視 ・ 1 天前 ・ 15
鄰居爭執！嫌開車衝撞雞排店 老闆夫妻「遭熱油燙傷」｜#鏡新聞
屏東縣內埔一間雞排店，6日傍晚5點多，遭到隔壁鄰居開車衝撞，當時在店內的店主夫婦倆，被熱油燙傷、緊急送醫，還波及到旁邊1輛機車。警方獲報到場立刻對嫌犯檢測，酒測值為0，也沒有毒品反應。當場依違反公共危險等罪嫌，移送檢方。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 1
同點2度遭罰持斧砍女警？竟遷怒錯人…警查檔：找嘸他在同點被開單紀錄
台南一名黃姓女警6日晚間取締一輛違停車輛並開單，卻遭違規的陳姓車主持斧頭砍傷，所幸黃警送醫救治後，沒有生命危險。外傳，陳男疑因不滿在同一地方收到2張違停罰單，才會情緒失控行兇；不過，第一分局表示，開單的並非女警，而是另名一同值勤的男警，且轄區各派出所對陳男與該車均無印象。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
板橋府中氣爆! 日式餐廳炸成廢墟 碎片噴濺釀6傷
社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個，2樓，沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點多，新北市板橋區重慶路的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，周邊店家、餐廳林立，而這回爆炸的源頭，就是2樓的爭鮮跟定食8餐廳，兩家共用的廚房內，瓦斯鋼瓶爆炸，當下4女1男路過，還有一名對面住戶被波及，其中1名女子傷勢比較輕，拒絕送醫，而另外5人輕傷，在送醫後，都已經出院。板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛（圖／民視新聞）新北市消防局長陳崇岳：「主要的發爆點是在，2樓的爭鮮跟定食的部分，整棟大樓大部分都是辦公室，所以2樓的部分已經在9點半結束營業，最後一個員工初步瞭解是10點離開，都屬於輕傷的部分。」新北市中心大規模氣爆，還好災難發生在凌晨人最少的時候，可說是不幸中的大幸，萬一是在人潮尖峰時段，後果不堪設想。原文出處：板橋大規模氣爆6傷5送醫！ 爭鮮、定食8餐廳整層全炸爛 更多民視新聞報導日公務員「來台偷拍」慘了！二度犯案當場被捕 刑度曝光家人涉校園爭議 賴瑞隆詳述和解經過：盼不實訊息勿再傳遞板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償民視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
國民法官判刑重 律師槓上審判長、質疑權威引導造成預斷
國民法官法上路近三年，台灣高等法院上周接連有國審案件遭判死刑、無期徒刑，讓一審法院審判長成為箭靶，被告律師接連批評一審審...聯合新聞網 ・ 6 小時前 ・ 18
2026跨年活動一次看！國內3大指標性煙火「最佳觀賞點」曝光｜全日本最大跨年煙火、大阪環球影城瘋玩26hr｜群聚最怕流感 防疫必備好物｜問Yahoo就對了
即將邁入新的一年，2026跨年活動重磅登場，國內外亮點滿滿。台灣北中南三大經典跨年晚會，今年的卡司陣容、活動亮點、煙火最佳觀賞點...重要資訊報你知。海外跨年不妨鎖定航程短、說走就走的日本，今年大阪環球影城推出史無前例的26hr不間斷狂歡跨年門票，九州豪斯登堡則準備了全日本規模最大的跨年煙火，來場不一樣的樂園跨年就選這！Yahoo玩樂搜查團 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
非首度襲警！台南駕駛持斧砍女警 遭爆9年前追拖吊車與員警扭打
台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生襲警事件。一名駕駛因違停遭2名員警取締，沒想到竟在員警轉身準備離開時，持斧頭衝上前朝其中一名女警猛砍，所幸女警當時身穿防彈背心，並無生命危險。警方後續調查發現，他9台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市一名28歲吳姓醫美諮詢師，在社群擁有不少粉絲，聲稱自己是〝全能魔術變臉王〞，事業遍及北中南的醫美診所，客戶上萬人，但警方發現，她涉嫌持毒，上門查緝時，果然搜出大麻煙彈、搖頭丸等毒品，而這名網紅諮詢師的公司登記，是化妝品批發，並非醫美診所，是否違法，相關單位也要查。身材纖細、外型亮眼，這名28歲的吳姓網美，在社群有1.4萬名粉絲，從事醫美行業的她，自稱全能魔術變臉王，號稱在全台灣有一萬名的客戶，不過，被警方揪出她持有毒品！民視記者馬聖傑：「涉案的網美，就住在新北市三重區的這處豪宅，警方上門查緝，果然在她家中發現多樣毒品。」醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）附近居民：「我看到警方來這邊調帶子（監視器），跑兩次吧好像有兩次。」警方一走進16樓豪宅，果然發現吳姓女子家中有不少毒品！包含大麻煙彈、搖頭丸、大麻吸食菸斗，她聲稱這些毒品都是要自己用的，罪證確鑿，遭警方逮捕移送！涉案吳姓網美：「真的會借人家錢的人，一定是心地善良的人。」吳姓網美聲稱自己是醫美行業老闆，在北中南都有正規合法的醫美診所，號稱會協助想變美的女子，在她們的臉上蓋出宇宙魔方。她2022年創立品牌，公司登記地點在台北市中山區，屬於化妝品批發業，沒登記店面、也沒登記醫美診所。攤開她的社群，只說是專職訂製客戶臉部設計規劃，得要透過私訊預約才能了解詳情。醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散。（圖／民視新聞）新莊分局偵查隊副隊長林廷璋：「全案訊後依違反毒品危害防制條例，將吳嫌移送新北地方檢察署偵辦。」事後，這名吳姓網美繼續活躍社群，絲毫不受影響！警方持續追毒品上游，不過網美在網路上聲稱從事醫美行業，有無證照？是否涉及違法？相關單位也得跟著查清楚。原文出處：醫美網紅「魔術變臉王」涉毒！ 住處大麻煙彈、搖頭丸四散 更多民視新聞報導公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕「激辣變臉網美」萬粉闆娘遭警登門！搖頭丸、大麻被抓包…身分被挖最新／家人涉入校園霸凌案 賴瑞隆14:30再開記者會說明民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台東祖孫雙亡車禍…「孫為公所員工」為照顧祖父母才留家鄉
台東縣成功鎮7日上午發生一起雙亡車禍。一名李姓祖父（73歲）當時開車要載李姓孫子（29歲）到市區參加國考，途中卻不明原因自撞路旁電箱受困，被警消緊急救出、送院搶救，仍宣告不治。據了解，李姓孫子是成功鎮公所的約聘人員，留在家鄉是為了照顧祖父母，且其工作能力強希望能轉正，才會去參加特考，不料卻發生憾事。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
冬季限定農遊花季盛典 關西仙草節浪漫登場
【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】「2025共下來享仙—關西仙草節」6日於關西仙草加工廠熱鬧登場，一連兩天的互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
本勞加薪1元可獲外國技工名額？勞動部：至少要加2千元
依行政院日前通過的「跨國勞動力精進方案」，宣稱旅宿業及商港碼頭業為本勞加薪2000元才能獲得1名外國技術人力配額，但依勞動部近日預告的「雇主聘僱外國技術人力許可及管理辦法」草案卻僅提及只要提高一級投保級距即可，意謂可能最少會僅加薪1元就可獲得外國人名額，勞動部官員則說，會在授權的公告內中詳述，仍會要求至少為本勞加薪2000元才能引進外國技術人力。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超商購物下車沒熄火 愛車被偷.駕駛攔車跌倒
中部中心 ／中部綜合報導台中豐原發生一起偷車竊案，一對夫妻到超商購物，下車後卻沒把車輛熄火，遭到一名男子當街開走，駕駛試圖攔車，還跌到在地上。警方獲報，出動警網攔截，20多分鐘後，成功攔截偷車駕駛，根據了解，駕駛臨時起意，偷車代步，落網後遭到竊盜罪移送。 下車沒熄火遭鎖定？男偷車車主攔車不成摔地。（圖／翻攝畫面）紅色轎車開在外線車道，突然一輛白色轎車倒退嚕，轎車閃的快，但畫面旁有一名男子跌倒，到底發生什麼事情，原來跌倒的是轎車駕駛，他的轎車遭到不明人士開走，想要攔車阻止卻不成，連忙和妻子往前跑，向前車求助，事情發生在，6日下午3點多，台中豐原三豐路上一間超商前，被害車主和妻子到超商購物，妻子進去買東西，先生下車吞雲吐霧，但車輛疑似沒熄火，沒想到，遭嫌犯鎖定 警獲報啟動攔截 不到３０分鐘逮捕竊嫌。（圖／翻攝畫面）警方獲報立刻啟動警網，前往攔車，最後在國豐路三段成功攔車。根據了解，55歲的嫌犯目前沒有工作，也沒有相關前科，疑似臨時起意竊車代步，開車逃了30分鐘內就被逮，被依刑法竊盜罪送辦。原文出處：超商購物下車沒熄火 不到半小時愛車被偷 更多民視新聞報導懶得走路？男尋車竟偷車代步 警2小時火速尋獲男送女友現金花束慶祝一周年 浪漫背後竟藏荒唐偷竊案中國兩度「雷達鎖定」日本F-15戰機 陳冠廷：容易誤判、擦槍走火民視影音 ・ 22 小時前 ・ 1
下班未回家！高雄聯結車司機暴斃駕駛座 遠端監控揭悲劇
高雄市前鎮區昨（6日）發生聯結車男司機暴斃車內的悲劇，而全案會曝光，是因為死者的家人遲遲未見他回家，公司接獲電話後調遠端車內監視器畫面後才發現這心痛一幕。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
民進黨沒改國號！賴清德曝「留中華民國助團結」 鄭麗文：應廢台獨黨綱
總統賴清德昨日出席紀念雷震等人活動時表示，自由中國雜誌創辦人雷震當年希望能改國號為「中華台灣民主國」，民進黨沒這樣做，是認為留著中華民國這名字有助團結台灣社會。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）表示，不要拿「中華民國」四個字玩廉價政治遊戲，呼籲賴清德廢除台獨黨綱，團結在中華民國憲法之下，支持中華民國憲法核心價值。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
板橋府中商圈「定食 8」氣爆 玻璃、招牌炸飛20公尺遠瞬間畫面曝光
新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，消防隊獲報到場，緊急將受傷民眾送醫，而氣爆瞬間畫面曝光，玻璃噴跟招牌炸飛到對街約20公尺遠。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發起對話