印尼洪澇災情慘重 大愛台同仁祈福募愛

這一波發生在東南亞各國的洪災，造成的災情巨大，需要匯聚非常多善的能量。像是在印尼棉蘭，也有大愛台的職工家裡遭遇水患，但為了記錄志工們愛的足跡，他們仍堅守崗位出班拍攝，畫面傳回雅加達，大愛台的同事還有慈濟大愛學校的孩子，都發起募愛祈福行動，就是希望也能為災區盡一分心力。

街道上的水位，淹到了成人的膝蓋，居民出入只能涉水而行，縱使大水退去，也是滿地淤泥，大大影響人們的生活，這是印尼北蘇門答臘這波洪水的災況看著棉蘭大愛台的同事們，傳回當地災情的畫面，印尼大愛台的職工都能感同身受，因此發起祈福募愛行動印尼大愛台營銷部主管林佩珊：「雖然我們無法直接前往災區，提供協助 但我們在這裡，也能為他們送上祈福，願這場災難能盡快得到解決，受災的居民早日恢復 走出困境。」

印尼大愛台職工阿斯摩洛：「真的很難過 直到現在，我們在(工作的)群組裡，仍持續互相關心 詢問居民狀況，有人受影響嗎 情況如何，感恩真主 棉蘭的同事還算平安。」

印尼大愛台職工阿迪：「希望透過這次的援助，我們同時也把祝福，傳遞給正在受災的居民 ，願他們能堅強面對 獲得力量，並願這場洪災早日結束。」

除了印尼大愛台員工，想為災區盡一分力，慈濟大愛學校的孩子們，也都有樂捐行動，期待這分愛的能量，透過慈濟志工的雙手，快快送進所有受災地區，幫助大家重建生活。

