印尼洪澇賑災 聯合援建2603戶永久屋

印尼蘇門答臘不少地區，日前發生嚴重洪災，許多人失去家園。慈濟印尼分會跟政府，展開2千6百多戶永久屋援建計畫，要提供安穩的家。

洪災重創印尼蘇門答臘，許多家庭一夕失去棲身之所。慈濟印尼分會宣布，將聯合政府興建2,603戶永久屋，為受災居民重建生活。

慈濟志工 安德瑞：「短期方面，我們的志工已展開援助，提供受災民眾所需的物資，同時也提供醫療服務和健康檢查，目前我們不僅專注於短期援助，在長期援助計畫，將為受災民眾，包括房屋受損或流失的居民，提供永久屋。」

這是一場從短期援助，邁向長遠規畫的行動。雅加達與棉蘭的慈濟志工，與災區地方大家長協商建屋計畫，冒著多變的天候，前往勘查預定地。中塔帕努裡縣縣長表示，希望活化利用政府的這片九公頃土地。

縣長 瑪昕噸帕沙利布：「希望這片土地能夠供社會大眾使用，無論未來是否由宗教部，將土地歸還，或轉交給我們來使用。」

志工也走進實武牙市。

市長 阿瑪特蘇克利：「這項計畫為我們帶來希望，以市政府目前的情況，因為地方財政預算處於赤字狀態，確實無法獨力承擔相關建設。」

2,500戶由慈濟印尼分會承擔興建，住宅與居民區部部長個人則另外支持103戶。房子周邊的生活機能一併納入考量。

住宅與居民區部長 馬魯阿拉爾：「我有強調這不僅是建房子，整個生活圈都會轉移，要考量孩子上學地點，考量父母工作的地方。」

人類發展與文化統籌部長 普拉迪克諾：「我們會加快進行，居民搬遷安置的地方，以及地點的評估。」

為了確保搬遷地點安全無虞，政府持續加速進行法律審查與技術評估。緊急救援不中斷的同時，永久居住的規畫也已加緊腳步。

