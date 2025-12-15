印尼洪澇逾千罹難 災區缺乏飲用水

受到洪水侵襲的印尼亞齊_塔米昂縣，到目前為止，當地政府仍持續努力，要恢復公共設施運作。慈濟志工實地勘查並關心淨水公司以及醫院，了解重要的需求，以便可以規畫支援。災區恢復需要各界幫忙，在慈濟印尼分會也收到許多社群團體，挹注善款。

亞齊塔米昂縣，共有八座淨水廠。除了「本達哈拉鎮」和「瑟魯外鎮」，其他的淨水廠都被洪水淹沒，導致民眾現在還沒有自來水可用。

塔米昂淨水公司公用事業總監 穆利賈：「此外 淨水所需要的化學材料，也受到影響，有些甚至被洪水沖走了，目前自來水公司的狀況，確實受損得相當嚴重，而我們正努力逐步進行修復。」

慈濟志工來到塔米昂綜合醫院關懷，院長表示，在多方力量支援下，急診已經恢復運作，但是提供患者餐食的廚房，仍然無法啟動服務。

塔米昂綜合醫院院長 安迪咖：「目前仍然缺乏的是廚房，醫院的營養廚房尚未恢復運作，當我們啟動急診室並有住院患者時，就需要為患者提供餐食，希望可以獲得協助 讓服務更完善，不僅在治療方面，也包括患者的餐飲供應。」

重災區的民生與醫療，需要追趕速度修復。位在前線的慈濟志工，包括棉蘭、巴東、亞齊陸續投入，設法成立避難所及公共廚房。同時，來自雅加達的支援也在規劃當中，慈濟印尼分會收到好幾個社群捐贈善款。

智慧投資社群負責人 吳啟永：「我自己也有去了解 詢問一些朋友，結果也有幾位朋友說透過慈濟，因為慈濟有豐富的經驗，幾十年來一直在做救援，我們就知道這一定是可靠的，一定會被妥善 而且有效率地運用，於是決定直接聯絡慈濟，透過慈濟來捐助。」

高爾夫俱樂部副主席 尼克拉斯：「這次善款其實只是，我們小小的一分心意 金額並不大，但是我們最大的期盼是，受災民眾能夠早日恢復平安，回到家園 房屋也能盡快清理與修復。」

被泥流沖過的家園，居民都還在克難中度日。加速訪視、了解各方面的需求，是慈濟印尼分會關注重點。善款的挹注，更有助於重建速度與希望。

