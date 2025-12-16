印尼洪災將滿月 亞齊省向UN求援

東南亞國家11月下旬發生嚴重洪災，其中在印尼受災最為慘重，官方數據統計，蘇門答臘受災人數超過320萬人，死亡人數上升到1006人，仍有217人失蹤。亞齊省政府發言人表示由於情況緊急，已經正式向聯合國請求援助，特別是針對仍對外隔絕的地區。造成這場災害如此嚴重的主因來自過度人為伐木，災害至今快一個月，亞齊省當地一座清真寺和周圍村莊，仍然被厚重的泥漿和數千根原木包圍，重建工作艱難又漫長。

清真寺基金會顧問 伊桑：「我們真的無法想像，也完全不知道接下來該怎麼辦，所以如果政府願意伸出援手，也許這些木頭還能被清走。」

印尼11月下旬發生毀滅性洪災，死亡人數攀升到1006人，已經過了快1個月的時間，但重建工作依然艱辛。亞齊省一座村莊和清真寺，遭到數千根原木伴隨厚重泥濘覆蓋，很難想像需要多少時間才能恢復原貌。孩子至今無法上學，想恢復正常生活，遙不可及。

受災村民 諾維塔：「我家廚房沒了，被沖走了，側面和前面的區域也不見了，房子左右兩側都是木頭，房子前後也都是木頭。」

家不像家，對許多居民來說，回家，成了一條走不到盡頭的路。

受災村民 雷斯塔里：「人們說有大木頭撞到我的房子，我就放棄了，我知道我的房子被毀了，洪水一退去，我看到房子真的毀了，都壞了，我不敢進屋。」

亞齊省政府發言人表示由於當地情況緊急，已正式向聯合國開發計畫署，和聯合國兒童基金會請求援助，尤其是在部分仍與外界隔絕的受災地區。印尼官方表示，援助物資和醫療援助上周六透過海陸空，向蘇門達臘運送超過11.7噸救援物資，並已開始為災民興建臨時安置住所。災後重建成本估計高達31億美元。

