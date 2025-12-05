印尼洪災後 搶救農作.等待物資援助

印尼近日遭受洪災與土石流侵襲，災情最嚴重的3個省，亞齊省、北蘇門答臘省、和西蘇門答臘省，根據官方 5號 公布的最新數據，蘇門答臘島的遇難人數，已攀升至846人，另有567人失蹤。災區有許多村莊，因為聯外道路中斷，極度缺乏 飲用水等 基本生活物資。印尼災害管理機構表示，救援隊 正透過 陸海空 各種途徑，分發援助物資，希望協助民眾，早日恢復正常生活。此外，位於西蘇門答臘省 的 馬拉拉克縣，農民除了焦急等待食物和援助，也正努力搶救，剩餘的稻米收成。儘管已盡力提早收成，但儲存稻穀的麻布袋，一樣也被洪水泡溼，農民欲哭無淚，只能趕快搶救、盡量晒乾，同時也希望政府能努力重建道路、水電等 基本生活設施。

卡車一頭栽進 被洪水摧毀的鐵皮屋，印尼自11月中下旬，因暴雨釀成的洪災，導致 西蘇門答臘省 許多地區 與外界隔絕，嚴重缺乏生活的基本物資。受災民眾 卡蒂娜：「我們需要大米 辣椒，食用油 煤油和鹽，我希望一切都能恢復正常，但是 由於道路中斷，大部分救援物資，仍然無法運抵我們這裡。」

廣告 廣告

洪災導致 許多村莊 被泥漿和瓦礫掩埋、電力及通訊也中斷。路透社報導指出，目前，帕倫巴彥 地區，缺乏乾淨的飲用水， 因為河流已被洪水汙染，居民必須步行約1公里去取水。其他的救援物資，也遠遠不足。受災民眾 阿普西亞：「情況非常糟糕，在我28年的生活中，這是錫博爾加，第1次發生這樣的事情。」

往北來到500公里外的 錫博爾加，儘管聯外道路一樣毀損，但情況相對好轉，至少民眾能排隊 領到物資。同樣與外隔絕的 馬拉拉克縣，除了物資缺乏，農民也擔心儲藏的稻穀，被洪水泡溼。他們的努力付出，恐將血本無歸。空拍畫面顯示，土石流傾瀉而下，畫破平坦的稻田。忙著晒穀的農民表示，救災物資 目前統一放在疏散中心，要自己去領，而不是直接發給個人。但他們根本沒時間過去，所以還沒收到任何物資。

更多 大愛新聞 報導：

印尼洪災逾800罹難 亞齊極缺米糧

車禍受傷坐困愁城 藍天白雲帶來希望

